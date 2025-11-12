בחצה"ק טשערנוביל ציינו בשב"ק האחרון, יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' מטשערנוביל זצ"ל.

בחצה"ק טשארנאביל באשדוד, ערך האדמו"ר את השולחנות והתפילות במרכז החסידות ברובע ז', בהשתתפות הגה"צ אב"ד קאלוב ביתר ששהה בעיר לרגל שמחה.

בצאת השבת נערך המעמד המרכזי לרגל ההילולא, בשילוב סיום הלכות בשר וחלב, בכולל לצעירים, בראשות ראש הכולל הגאון רבי שלמה שרף, דומ"ץ בק"ק ויז'ניץ בעיר.

עם הופעתו של האדמו"ר למעמד, פצח בריקוד לכבוד התורה, לאחר מכן נשא דברות קודש קצרים, והאציל ברכתו על כל המשתתפים.

עוד נשא דברי ברכה, האדמו"ר משומרי אמונים, אשר אחד מחתניו נמנה על אברכי הכולל.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי אברהם דירנפלד, דומ"ץ בעלזא ת"א, וכן ראש הכולל הגר"ש שרף.

בשם תלמידי הכולל נשא דברים הרב משולם זוסיא טווערסקי, נכד האדמו"ר, ומחשובי אברכי הקהילה.

לאחר ברכת המזון עברו כלל האברכים לפני הקודש, לקבלת מלגה מכובדת כאות הוקרה על עמלם הרב.

למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל, בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, שם העתיר שעה ארוכה בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט.