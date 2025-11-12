כיכר השבת
עבידנא יומא טבא לרבנן

עם קאלוב ושומרי אמונים: כך ציינו את ההילולא קדישא בטשארנאביל אשדוד

בחצה"ק טשארנאביל אשדוד ציינו ל"ח שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' זצ"ל | בצאת השבת נערך מעמד כבוד התורה לאברכי הכולל שעמלו ללא ליאות על התורה והעבודה | למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק | צפו בתיעוד (חסידים) 

הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: שימי פ.)

בחצה"ק טשערנוביל ציינו בשב"ק האחרון, יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' מטשערנוביל זצ"ל.

בחצה"ק טשארנאביל באשדוד, ערך האדמו"ר את השולחנות והתפילות במרכז החסידות ברובע ז', בהשתתפות הגה"צ אב"ד קאלוב ביתר ששהה בעיר לרגל שמחה.

בצאת השבת נערך המעמד המרכזי לרגל ההילולא, בשילוב סיום הלכות בשר וחלב, בכולל לצעירים, בראשות ראש הכולל הגאון רבי שלמה שרף, דומ"ץ בק"ק ויז'ניץ בעיר.

עם הופעתו של האדמו"ר למעמד, פצח בריקוד לכבוד התורה, לאחר מכן נשא דברות קודש קצרים, והאציל ברכתו על כל המשתתפים.

עוד נשא דברי ברכה, האדמו"ר משומרי אמונים, אשר אחד מחתניו נמנה על אברכי הכולל.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי אברהם דירנפלד, דומ"ץ בעלזא ת"א, וכן ראש הכולל הגר"ש שרף.

בשם תלמידי הכולל נשא דברים הרב משולם זוסיא טווערסקי, נכד האדמו"ר, ומחשובי אברכי הקהילה.

לאחר ברכת המזון עברו כלל האברכים לפני הקודש, לקבלת מלגה מכובדת כאות הוקרה על עמלם הרב.

למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל, בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, שם העתיר שעה ארוכה בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט.

הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: שימי פ.)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
הילולא קדישא בחצה"ק טשארנאביל אשדוד (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מטשארנאביל אשדוד בתפילה ע"י ציון אביו זצ"ל (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מטשארנאביל אשדוד בתפילה ע"י ציון אביו זצ"ל (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מטשארנאביל אשדוד בתפילה ע"י ציון אביו זצ"ל (צילום: שימי פ.)

