מעמד מפואר ומרומם נערך השבוע בבית המדרש הגדול 'פני מנחם' בנשיאות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, ברחוב יוסף זיו בירושלים, לרגל סיום מסכת 'בכורות' שנלמדה על ידי בני הקהילה במסגרת 'עמוד היומי'. המעמד, שנערך במוצאי צום עשרה בטבת, שולב עם סעודת היארצייט לנגיד החסידי הרב השיל רייזמן ז"ל, בשילוב סעודת מצווה לרגל שמחת ברית המילה לנכדו של ראש הישיבה, הגאון רבי דניאל חיים אלתר.

בחודשים האחרונים שקדו לומדי ה'עמוד היומי', ביוזמת ארגון 'לבנו בתורתו', על לימוד מסכת בכורות בעמקות ובהיקף. החידוש המרכזי בלימוד הוא מעורבותו האישית של ראש הישיבה, הגה"צ רבי שאול אלתר, המוסר מדי יום שיעורים בסוגיות העמוד ב'בית המדרש הטלפוני'. לאורך היום כולו, נוטל ראש הישיבה חלק בפלפול וב'ריתחא דאורייתא' עם המוני הלומדים, הנמנים על חוגים שונים בארץ ובחו"ל.

את המעמד פתח הרה"ג ר' יהודה היישריק, מרבני הקו הטלפוני, שתיאר את הווייתם של הלומדים המחוברים ללימוד בכל רגע ביומם. רב הקהילה, הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין, כובד בסיום המסכת, וב'קדיש דרבנן' כובד הנגיד הרב צבי רייזמן מלוס אנג'לס, שנדב את הסעודה לעילוי נשמת אביו.

בהמשך נשא דברים הרב חיים פינק, חתנו של המנוח, שהתרפק בגעגועים על השיעורים המשותפים עם חמיו והעלה על נס את האחדות והענווה השוררת בחצרו של ראש הישיבה. הוא הזכיר 'ווארט' רוז'ינאי מהרבנית מאטיל לוין ע"ה, על כך שהקב"ה מזכיר לנו נשכחות מהעבר כדי שנוכל ללמוד מהם לימינו.

במרכז המעמד נשא ראש הישיבה, הגר"ש אלתר, דברות קודש. הוא עמד על ייחודו של קרבן מעשר בהמה, המלמד על מעלתו של היחיד שיכול להתעלות רק בצוותא עם כוח הרבים. עוד עורר את הקהל בטענת "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי", והסביר כי עלינו להיות מוכנים לעמוד לפני שולחנו של בעל הבירה ולהראות שתיקנו את העולם בשליחותנו.

לאחר מכן נשמעו דבריו של הגאון רבי דניאל חיים אלתר, שפתח בלימוד מסכת 'ערכין'. הוא תיאר בהומור ובחידוש כיצד הלומדים מבקשים להתעדכן בסוגיות הקו עוד לפני ברכת התורה, וציין כי כשיבוא המשיח, לומדי הקו יפגינו בקיאות מושלמת גם במושגים תורניים שאינם מוכרים לכלל יושבי בית המדרש.

את הערב חתם נכד המנוח, הרב אלי רייזמן, שסיפר על דאגתו של סבו להקמת חיידר לילדים בצ'נסטחוב מיד לאחר השואה, חרף המחסור הנורא בילדים באותה עת, וזכה להקים שבט של תלמידי חכמים.

יצוין כי יום קודם לכן מסר הרב צבי רייזמן שיעור עיוני מיוחד בבית המדרש בסוגיית 'מלחמת מצווה בחוץ לארץ', בהשתתפות ראש הישיבה, שיעור שעורר שיח תורני ער בקרב הלומדים.