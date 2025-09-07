במהלך ביקור הוד מעמד מרגש בבית שמש: האדמו"ר מתולדות אהרן פגש את ילדי החסידות האדמו"ר מתולדות אהרן ששהה במהלך שבוע האחרון בעיר בית שמש, לצורך קבלת קהל עדת מרעיתו תושבי העיר, בתפקאי דרחמי לקראת ימי הרת עולם הקרבים ובאים לקראתנו לשלום, פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד של החסידות בעיר | יעקב לדרמן מגיש תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:51