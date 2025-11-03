הריקוד שריגש מאות חסידים בדרך ללונדון | החתן מלעלוב פיזז עם העסקן של האסירים עם צאת השבת נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הפארפשיל לרגל נישואי צאצאי האדמו"רים מלעלוב, לקראת שמחת החתונה שתיערך השבוע ביום חמישי בלונדון הבירה | במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה הנמקים בכלא הצבאי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:12