קהל המונים גדש את ביהמ"ד ויז'ניץ ירושלים ברחוב אדוניהו הכהן, במוצאי שבת קודש האחרון, לחוג את שמחת הפארשפיל לחתן נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, חתן הגה"צ רבי אהרן מלוביצקי, מלעכוויטש, אשר יינשא השבוע בלונדון עם הכלה, נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב פנחס אנגלנדר, בן הרה"ג ר' שלום צבי, ראש כולל מכנובקא בעלזא בלונדון, נכד הנגיד רבי אליש אנגלנדר.
בשמחה הגדולה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר.
במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה.
בשעות אלו עושים בני המשפחות מכל הצדדים דרכם ללונדון הבירה, לחוג בשמחת החתונה הגדולה שתיערך ביום חמישי השבוע בסוד עם קרובו, בהשתתפות מאות חסידים מחצרות הקודש לבית לעלוב.
