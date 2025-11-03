כיכר השבת
הריקוד שריגש

מאות חסידים בדרך ללונדון | החתן מלעלוב פיזז עם העסקן של האסירים

עם צאת השבת נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הפארפשיל לרגל נישואי צאצאי האדמו"רים מלעלוב, לקראת שמחת החתונה שתיערך השבוע ביום חמישי בלונדון הבירה | במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה הנמקים בכלא הצבאי | צפו בתיעוד ענק (חסידים) 

שמחת הפארשפיל בלעלוב ירושלים (צילום: שוקי לרר)

קהל המונים גדש את ביהמ"ד ויז'ניץ ירושלים ברחוב אדוניהו הכהן, במוצאי שבת קודש האחרון, לחוג את שמחת הפארשפיל לחתן נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, חתן הגה"צ רבי אהרן מלוביצקי, מלעכוויטש, אשר יינשא השבוע בלונדון עם הכלה, נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב פנחס אנגלנדר, בן הרה"ג ר' שלום צבי, ראש כולל מכנובקא בעלזא בלונדון, נכד הנגיד רבי אליש אנגלנדר.

בשמחה הגדולה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר.

במהלך השמחה פיזז החתן ריקוד מיוחד עם העסקן הרב שמעון שישא, המוכר בזכות פעילותיו למען אסירי עולם התורה.

בשעות אלו עושים בני המשפחות מכל הצדדים דרכם ללונדון הבירה, לחוג בשמחת ה הגדולה שתיערך ביום חמישי השבוע בסוד עם קרובו, בהשתתפות מאות חסידים מחצרות הקודש לבית לעלוב.

שמחת הפארשפיל בלעלוב ירושלים (צילום: שוקי לרר)
