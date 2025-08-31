נגידי פאפא התכנסו: המשבר הכלכלי לא פסח על המגזר החרדי בארה"ב

בשבוע שעבר התכנסו נגידי חצר הקודש פאפא לדינר יוקרתי ומיוחד, שנועד לתמוך ולחזק את מוסדות התורה. האירוע, שהתקיים בביתו של הנגיד ר' יוסף יחיאל גולדברגר בווילאמסבורג, כונה 'ועידת היסוד לקרן עמודי התורה'.

מטרת הדינר הייתה להפריך את המחשבה שרווחת בציבור, כאילו היהודים החרדים בארצות הברית חיים בשפע מוחלט וללא קשיים כלכליים בשונה מהתושבים בארה"ק. הנואמים באירוע הדגישו כי גם בחצרות הגדולות והמבוססות ישנם אתגרים כספיים בהחזקת ישיבות, כוללים ומוסדות חינוך, וכי התמיכה הנדיבה של הנגידים חיונית לקיומו של עולם התורה.

האירוע הגיע לשיאו עם הופעתו של האדמו"ר מפאפא, שנשא את המשא המרכזי. בדבריו, עמד הרבי על חשיבות התרומה ועל זכותם של התורמים להחזיק תורה. בתום דבריו, העניק הרבי שי נאה לכל אחד מהנגידים כאות תודה והערכה על תרומתם.