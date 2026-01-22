שמחת בית צדיקים במרכז הפרמישלאנאי: צהלה ורינה בשמחת הנישואין עד השעות הקטנות של הלילה קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (רביעי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפרמישלאן ואב"ד רחמסטריווקא ב"ב, עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים משאץ ויז'ניץ ולייטשיק | השמחה נחגגה במרכז חסידות פרמישלאן בפרדס כץ בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:02