במרכז הפרמישלאנאי: צהלה ורינה בשמחת הנישואין עד השעות הקטנות של הלילה
קהל מכובד ונעלה השתתף אמש (רביעי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מפרמישלאן ואב"ד רחמסטריווקא ב"ב, עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים משאץ ויז'ניץ ולייטשיק | השמחה נחגגה במרכז חסידות פרמישלאן בפרדס כץ בבני ברק עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
ברגשות נעלים, הכניס הרב יחזקאל כהן, מבעלי מאפיית ויז'ניץ המפורסמת, ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה | חגיגת התורה החלה בכתיבת האותיות והמשיכה בתהלוכה חגיגית להיכל בית המדרש ויז'ניץ באלעד | בסעודת המצווה שנערכה לאחר מכן, השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור מכובדים ונעלים (חסידים)
עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
בביהמ"ד ספינקא נחגגה ברוב שמחה והודיה מעמד פדיון הבן לנינם המשותף של האדמו"רים מספינקא, קרעטשניף ופרמישלאן | כהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא כהנא, כהן מיוחס בדורותיו | עם סיום המעמד הסתערו החסידים על מגשי השום והסוכר כמנהג עם סגולה לזכות בשיירי המצווה (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה בת הרה"צ רבי ישראל חיים למברגר, רבה של קהילת מאקאווא בבני ברק, עם החתן בן הרה"צ ר' יעקב זייבאלד מהלטשטאט | בראש המסובים נצפו גדולי ישראל שבאו לחלות את פני המחותן הרם לברך ולהתברך ביומו הגדול (חסידים)
בעוד החלק הצפון מזרחי של ארה"ב נאבק בגל כפור קיצוני, בנאת המדבר הקליפורנית נמשכת עבודת הקודש של הרבי מסאטמר | בין דברי תורה בסעודה שלישית של ימי השובבי"ם להנחת תפילין לחתני בר מצווה | הצצה לסדר יומו של הרבי הרחק מהמולת המרכז בקריית יואל (חסידים)
ביום הראשון של מסעו הקודש של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארה"ב, נערך לכבודו מעמד קבלת פנים רבתי בעיר ואם בישראל - עיר התורה לייקווד, בהשתתפות כל אדמו"רי ורבני העיר • בשעות הערב פיאר הרבי את מעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית מדרשו בעיר, בהשתתפות אלפים מישראל • צלם החצר, משה גודלשטיין מגיש תיעוד (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא בקנדה התחממו באור קדושת השבת האחרונה בצילו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, אשר ערך את השבת בעיר ואם בישראל מונטריאול, במסגרת מסע חיזוק מרומם שערך בקרב בני הקהילה • במוצאי שב"ק ערך הרה"צ סעודת מלווה מלכה לעסקני הקהילה בבניין המוסדות בעיר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
היכל הטישים במרכז חסידות פינסק קרלין בירושלים לבש חג במוצאי שבת האחרון, עת חגגו החסידים את סיום מסכת פסחים והתחלת מסכת מגילה • מרכז החסידות קושט בפאר והדר לכבוד התורה ולומדיה • את המשא המרכזי נשא האדמו"ר לפני ציבור חסידיו • שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
האדמו"ר המשפיע מתולדות יהודה סטוטשין, שהה בשב"ק האחרון בעיר התורה והחסידות בני ברק • האדמו"ר, המתגורר בארה"ב, הגיע במיוחד לארץ לרגל ימי השובבי"ם • את השולחנות הטהורים ערך בביהמ"ד הגדול של חסידות מודז'יץ בעיר, בהשתתפות מאות אוהדים (חסידים)
ימים אלו ימי חג עבור מאות חסידי צאנז בארה"ב עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר לביקור הוד בקרבם • האדמו"ר ישהה על אדמת ארה"ב כשבועיים ימים, יפאר מעמדי הוד בחסידות ויערוך את השבתות בקרב עם סגולה • צלם החצר, משה גולדשטיין הצטרף למסע הקודש ומגיש תיעוד ראשוני מהגעתו של האדמו"ר לארה"ב, ולעיר התורה לייקווד (חסידים)
תלמיד הבעל שם טוב שפשף את עיניו ולא האמין למה ששומע ורואה. האיש הצעיר סיפר לו שבצעירותו זכה לשמש את הבעל שם טוב, ופעם אחת הבעל שם טוב נח באמצע היום, וטאטאתי את החדר, והנעליים של הבעל שם טוב היו מונחים צמוד למיטה, ורציתי להגביהם כדי לנקות את הרצפה. הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)
במעמד רווי הוד של התרגשות, מינה אמש (ליל שישי) האדמו"ר מסאטמר, את בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, לאב"ד החסידות בקריית ייטב לב בבלומגרוב • המעמד התקיימה במעונם המיתולוגי של אדמור"י החסידות בווילאמסבורג • לאחר חג הפסח, בעת שהרה"צ יעתיק משכנו לעיר החדש, לעמוד בראש הקהילה והמוסדות בעיר ייערך מעמד הכתרה ענקית בהשתתפות אלפי החסידים (חסידים)
ימי חג ימים אלו נחלתם של אלפי חסידי בעלזא בארה"ב ובקנדה, עם הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר לביקור הוד בקרבם, ועריכת השבת בקרב עם סגולה בעיר ואם בישראל מונטריאול • צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים לביקור הממלכתי (חסידים)
