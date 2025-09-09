האדמו"ר מסאדיגורה בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שקידם את פני אורחו בכבוד מלכים, יצא מגדרו וכיבדו לשבת על כסאו.
במהלך השיחה שנערכה כחמישים דקות, הרחיבו בנועם שיח מטוב אוצרותיהם, בסיפורי צדיקים, ועובדות והנהגות מגדולי צדיקי קמאי, שרפי מעלה, ועל עבודתם הטמירה בחודשי אלול ותשרי, מתוך שגב קדושתם ותפארתם.
בסיום הביקור המרומם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה החדשה הבעל"ט, וקם האדמו"ר ללוותו עד לרחובה של עיר.
