כיבדו לשבת על כסאו

חמישים דקות של הוד: כך קידם הרבי מקרעטשניף את הרבי מסאדיגורה 

ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שהתרגש לקדם את פני האורח הרם, כיבדו לשבת על כסאו, ובמהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים והנהגות קודש מגדולי הצדיקים בחודשי אלול ותשרי | צפו בתיעוד מהביקור (חסידים) 

האדמו"ר מסאדיגורה בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (צילום: אייזיק ד.)

ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שקידם את פני אורחו בכבוד מלכים, יצא מגדרו וכיבדו לשבת על כסאו.

במהלך השיחה שנערכה כחמישים דקות, הרחיבו בנועם שיח מטוב אוצרותיהם, בסיפורי צדיקים, ועובדות והנהגות מגדולי צדיקי קמאי, שרפי מעלה, ועל עבודתם הטמירה בחודשי אלול ותשרי, מתוך שגב קדושתם ותפארתם.

בסיום הביקור המרומם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה החדשה הבעל"ט, וקם האדמו"ר ללוותו עד לרחובה של עיר.

