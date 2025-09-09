כיבדו לשבת על כסאו חמישים דקות של הוד: כך קידם הרבי מקרעטשניף את הרבי מסאדיגורה ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שהתרגש לקדם את פני האורח הרם, כיבדו לשבת על כסאו, ובמהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים והנהגות קודש מגדולי הצדיקים בחודשי אלול ותשרי | צפו בתיעוד מהביקור (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:34