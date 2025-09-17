בימים אלו - ימים ספורים לפני פרוס יום הדין - ראש השנה, הסתיים מסעו המרגש ואינטנסיבי של האדמו"ר מצאנז, שהקדיש את השבועות האחרונים לקבלת קהל עדת מרעיתו בכל ריכוזי חסידיו בארץ. האדמו"ר, שהגיע אישית לכל קהילה, קיבל את אלפי חסידים שבאו להיפקד בדבר ישועה ורחמים לקראת הימים הקדושים.

המסע החל בקריית צאנז בנתניה, וממנה המשיך האדמו"ר לטבריה, ירושלים, בית שמש, אלעד, בני ברק וצפת ועוד. בכל אחד מהיעדים הללו, עם הגעתו היה כעין יום טוב וחג, כאשר ילדי החסידות לבשו בגדי חג, ויחד עם אבותיהם המתינו בכיליון עיניים לחזות בנועם פני המלך.

התיעוד מהערים חושף את המסירות העצומה של האדמו"ר, ולדברי החסידים לא פעם נמשכה קבלת הקהל עד השעות הקטנות של הלילה, ולעיתים אף עד אור הבוקר. לאחר לילות שלמים של עבודת קודש, שב האדמו"ר למעונו בנתניה, וזאת כדי להיערך שוב לקראת קבלת הקהל הבאה.