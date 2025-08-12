כיכר השבת
חרדה והקלה: אלפי התלמידים קידמו את פני האדמו"ר שפונה לבית החולים וחזר במצב טוב

בהתרגשות דקדושה קידמו אלפי ילדי סאטמר את פני הקודש של האדמו"ר מסאטמר שהגיע לביקור במחנה הקיץ בהרי הקאנטרי | יממה לאחר הביקור פונה האדמו"ר לבית החולים, ובחסדי שמים שוחרר כעבור שעה קצרה לשמחת לב רבבות חסידיו בעולם כולו (חסידים) 

האדמו"ר מסאטמר בביקור בקאנטרי (צילום: אייזיק ג.)

בהתרגשות דקדושה קידמו אלפי תלמידי הת"תים דחסידי סאטמר, את פני הקודש של האדמו"ר עם הופעתו הכבודה לביקור הוד בקרב ילדי המחנה בהרי הקאנטרי.

האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית של יום חמישי, כשלפני התפילה זכו מספר בחורי חמד שהגיעו לגיל המצוות שהאדמו"ר יניח להם תפילין לראשונה.

בהמשך נערכו מעמדי קבלת פנים לאדמו"ר, שנשא אמרות קודש לפני עדת צאן מרעיתו, תוך שהוא מאציל מברכות קודשו לרוב.

יצוין כי בערב שבת האחרון, שררה דאגה רבה בקרב רבבות חסידי סאטמר בעולם כולו, למשמע הבשורה כי האדמו"ר אשר שהה במעונו במחנה 'דברי יואל' סאטמר בסוואן לייק למנוחה, התפנה לבית החולים עלענוויל שבהרי הקאנטרי לאחר שלא חש בטוב.

החסידים נשמו לרווחה כאשר התבשרו כי לאחר סדרת בדיקות קצרה שוחרר האדמו"ר למעונו במחנה, ובחסדי שמים התברר כי מצבו תקין לחלוטין.

