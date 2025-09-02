כיכר השבת
צפו בתיעוד

שבעים שנות חינוך במחנה 'רב טוב': האדמו"ר מסאטמר בביקור הוד במחנה הקיץ

בראש קבוצת נגידים ותומכי המוסדות ערך האדמו"ר מסאטמר ביקור היסטורי במחנה הקיץ 'רב טוב' בהרי הקאנטרי, לציון 70 שנה להקמתו על ידי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע | במהלך הביקור הסב האדמו"ר למסיבה מיוחדת עם הנגידים, ונשא לפניהם אמרות קודש | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)

שבוע לאחר ששככה ההמולה בהרי הקאנטרי בארה"ב והמוני הנופשים שבו לבתיהם, מגישים אנו תיעוד הוד ממחנה 'רב טוב' - מרת קופמן קעמפ, שם נערך אירוע מיוחד במינו בראשות האדמו"ר מסאטמר, וקבוצת נגידים, בסימן שבעים שנה להקמת מחנות 'רב טוב' בארה"ב על ידי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע.

במהלך הביקור, סייר האדמו"ר בשבילי המחנה והתרשם מההתפתחות המרשימה של המוסד החינוכי. בהמשך, הסב למסיבה חגיגית עם הנגידים והעסקנים למען המחנה, שם נשא אמרות קודש ברום מעלת החינוך הטהור בדרך המורשה מדור דור.

במהלך האירוע זכו כל הנוכחים לעבור באופן אישי אל מול פני הקודש, להתברך מפיו לקראת השנה החדשה.

האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה 'רב טוב' בהרי הקאנטרי (צילום: אברומי בלום)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

ערב ימים הנוראים

|

צפו בתיעוד

|

תשלומין לימי השבעה 

|

בבגדי שבת, ללא נעליים

|

סבל מדלקות ריאות

||
3

צפו בגלריה

||
1

ההבטחה המיסתורית

|

וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ 

||
1

נאבקים על קיומם

||
1

קָשָׁה עָלַי פְּרֵדַתְכֶם

|

צפו בתיעוד

|

מחול לצדיקים

||
9

גילוי היסטורי מרטיט

||
2

אומן ראש השנה בסכנה?

||
12

הנכדים עברו לפני התיבה

||
2

המורשת שנחקקה בלב

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר