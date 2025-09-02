שבוע לאחר ששככה ההמולה בהרי הקאנטרי בארה"ב והמוני הנופשים שבו לבתיהם, מגישים אנו תיעוד הוד ממחנה 'רב טוב' - מרת קופמן קעמפ, שם נערך אירוע מיוחד במינו בראשות האדמו"ר מסאטמר, וקבוצת נגידים, בסימן שבעים שנה להקמת מחנות 'רב טוב' בארה"ב על ידי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע.

במהלך הביקור, סייר האדמו"ר בשבילי המחנה והתרשם מההתפתחות המרשימה של המוסד החינוכי. בהמשך, הסב למסיבה חגיגית עם הנגידים והעסקנים למען המחנה, שם נשא אמרות קודש ברום מעלת החינוך הטהור בדרך המורשה מדור דור.

במהלך האירוע זכו כל הנוכחים לעבור באופן אישי אל מול פני הקודש, להתברך מפיו לקראת השנה החדשה.