ומי קיבל את הראש?

בנוכחות האדמו"ר - הפוסק: המעמד ההיסטורי בשחיטת הכבש בהרי הקאנטרי

במעמד רב רושם, ובראשות האדמו"ר מסערדאהעלי נערך מעמד שחיטת כבש שהתקבל במתנה מהאדמו"ר מסאטמר במהלך מעמד 'פדיון פטר חמור' | במעמד השחיטה השתתפו מאות תלמידי הישיבה וקהל רב מנופשי הקונטרי | השחיטה אושרה ככשרה למהדרין ע"י האדמו"ר, ששיגר את הראש במתנה לאדמו"ר מסאטמר לקראת ראש השנה (חסידים)

מעמד שחיטת כבש הפדיון במחנה ישיבת סערדאהעלי (צילום: י. שטיין)

ביום חמישי האחרון התקיים במחנה ישיבת סערדאהעלי במונטיסלו, ניו יורק, מעמד מיוחד של שחיטת כבש, שניתן במתנה לכהן - האדמו"ר מסערדאהעלי על ידי האדמו"ר מסאטמר במהלך מעמד נדיר של פדיון פטר חמור בחול המועד פסח. המעמד התקיים בנוכחות תלמידי הישיבה וקהל רב, בראשות זקן הפוסקים בניו יורק - האדמו"ר מסערדאהעלי.

השחיטה בוצעה על ידי השוחט המומחה הרב זלמן לייב פיליפ מקריית יואל, לאחר בדיקה קפדנית של סכין השחיטה על ידי האדמו"ר מסערדאהעלי.

לאחר השחיטה, בחן האדמו"ר את ראש הבהמה ואת הריאות, ואישר כי השחיטה כשרה למהדרין. למחרת המעמד הגדול שוחח האדמו"ר מסערדאהעלי טלפונית עם האדמו"ר מסאטמר והודיע לו על כשרות השחיטה, ואף שיגר לו במיוחד את ראש הכבש במתנה לכבוד ראש השנה.

מעמד זה מהווה המשך למסורת של קיום מצוות נדירות והידור במצוות, כפי שנראה גם במעמד פדיון פטר חמור שנערך בקריית יואל בחול המועד פסח, בהשתתפות האדמו"רים מסאטמר וסערדאהעלי.

מעמדי קודש אלו הדגישו את החשיבות הרבה שמייחסים בחצרות החסידים לקיום מצוות בהידור ובשמחה, תוך התכנסות כלל החסידים והדגשת המסורת והמורשת היהודית.

מעמד שחיטת כבש הפדיון במחנה ישיבת סערדאהעלי (צילום: י. שטיין)
