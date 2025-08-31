בסיומם של ימי קעמפ הקיץ של ישיבת סערדאהעלי, שנערך השנה בהרי הקאנטרי באזור מונטיסלו, התקיים מעמד סיום מרומם ומיוחד. במעמד, שחתם את תקופת הקיץ, כלל התלמידים התאספו בהיכל בית המדרש של המחנה, שם נשא האדמו"ר מסערדאהעלי דברי תורה, חיזוק והדרכה בפני תלמידיו.

בשיאו של המעמד, דיבר הרבי באריכות על חשיבות הימים הנוראים הקרבים, ועודד את התלמידים להתכונן לקראתם במלוא המרץ, תוך שהוא מספק כלים והכוונה רוחנית לחודש אלול הקרוב. התלמידים הקשיבו בדממה ובהערצה לדברות הקודש, שציידו אותם בצידה לדרך לקראת השנה החדשה.

עם סיום המעמד בבית המדרש, יצא האדמו"ר מלווה בתלמידיו אל מחוץ להיכל, שם החל מעמד "צאתכם לשלום". התלמידים, שכל ימי הקעמפ נהנו מקרבתו של הרבי, ליוו אותו בשירה וזמרה עוצמתית לאורך שבילי המחנה עד לעבר רכבו של האדמו"ר שעשה את דרכו חזרה למעון הקודש בבורו פארק.

המעמד המיוחד חתם תקופה של לימוד אינטנסיבי וחיזוק רוחני, והותיר בקרב התלמידים רושם עמוק ובלתי נשכח.