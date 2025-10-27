סוף בין הזמנים, תחילת חורף: מאות נהרו לציון הרשב"י במירון "לשפוך שיח ביום המסוגל"
ביום האחרון של בין הזמנים של חודש תשרי, הגיע הצלם דוד כהן אל חצר ציון הרשב"י במירון, ותיעד מאות מתפללים שנהרו לשפוך שיח ביום המסוגל - ערב ראש חודש חשון, וכמובן, גם הצליח לתעד מספר חלאקעס שהתקיימו במקום ברוב ששון ושמחה (חרדים)
מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, ובראשם בחורי הישיבה המקומית, זכו לחוויה רוחנית מטלטלת כשנכדו חביבו של האדמו"ר, הרה"ג רבי חיים מאיר רוקח, נחת בעיר לביקור בזק וסודי, והופיע לפתע בהיכל הישיבה כדי למסור שיחת 'פתיחת הזמן' | ההפתעה הייתה כה גדולה, עד שאיש לא ידע על הגעתו עד שהיה כבר בתוך הבניין (חסידים)
בקרב בני משפחת המלוכה, כפי התקנות שהתקין האדמו"ר מבאבוב 45, נחוגה ברוב פאר והדר, שמחת הווארט והתנאים לנכדתו הכלה, בת לחתנו הרה״צ ר' יעקב יצחק שטרנבוך, ראש ישיבת בנין אבות וויז'ניץ קיימישא, וראש כולל כולל עיון באבוב 45, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, אב״ד 'אהל יעקב', ודומ״ץ בקהל מחזיקי הדת אנטווערפן, חתן האדמו"ר מאסטראוו קאלאשין. עב"ג החתן בן הרה"ג ר' משה מושקוביץ, ראש ישיבת 'אור תורה', בן אב"ד שאץ
במלאות ס"ב שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זי"ע, ערך נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השולחן הטהור, במרכז החסידות בחיפה, שם היווה בעל ההילולא למושב לו, ויסד קריה נאמנה לה' ולתורתו | לאחר השלחה"ט פקד האדמו"ר את ציון זקינו, בראש קהל עם קודש, באוהל בית ויז'ניץ, בבית העלמין בב"ב (חסידים)
לקראת פתיחת 'זמן חורף', נשא האדמו"ר מבאבוב 45 את משא הקודש בפני מאות בחורי המתיבתא של החסידות בבורו פארק | האדמו"ר הרחיב בדברים על רום מעלתם של לילות החורף הארוכים, שבהם, כידוע, תלמידי הבעש"ט ומאורי החסידות השקיעו מירב זמנם להאירם בלימוד התורה, מתוך קדושה, טהרה ותיקון המידות (חסידים - עולם הישיבות)
בחצר הקודש ביאלה בני ברק, ציינו השנה כ"ח שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצוק"ל, בצל בנו, ממלא מקומו האדמו"ר מביאלה ב"ב, שערך את השולחן הטהור במרכז החסידות בעיר | בטיש השתתפו האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, הרה"צ רבי אהרן שפירא, רב שכונת פרדס כץ, ועוד רבנים רומי מעלה | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס ובהמשך נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו |לאחר הטיש עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר לברכת "לחיים" זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן (חסידים)
תושבי חיפה זכו אמש להסב בסעודת מלווה מלכה רבתי שערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, בבית המדרש נדבורנה בעיר | המשפיע עודד את השירה בעוז, כשבין לבין הרחיב בדברי תורה וסיפורי צדיקים כיד ה' הטובה עליו | בסיום הסעודה זכו כלל הציבור לעבור מול המשפיע, ולקבל מידיו שום כסגולה להשפעות נעלות (חסידים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
ביום שישי האחרון ציינו בחצר הקודש סערט ויז'ניץ את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במוצאי שבת קודש זכו בחורי הישיבה להסב בחדר האוכל של הישיבה לסעודת מלווה מלכה, ולשמוע זיכרונות הוד ועובדות מבעל ההילולא מפי האדמו"ר מזלאטושב שזכה בילדותו להסתופף בצילו הקדוש ולהתבשם מאורו הזך והבהיר שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, בנו הגדול של האדמו"ר מקאלוב, ואב"ד החסידות בביתר, ערך שבוע שעבר מסע הקודש בסימון 'יזכור אהבתם', יחד עם בני קהילתו ומשפחתו לעיירת קאליב שבהונגריה, לקראת שמחת נישואי בן זקוניו שתתקיים בחורף הקרוב | במהלך המסע נחשפו שרידי בית המדרש העתיק של זקינו הרה"ק יצחק אייזיק מקאליב זי"ע, וברוב רגש נעמדו לתפילת מנחה במקום | צפו בתיעוד מסכם מהמסע (חסידים)
ביקור רב רושם נערך בימים אלו בלונדון הבירה, עת מבקר בעיר הרה"ג רבי דוד רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא, במטרה לחזק את הקהילות הקדושות, ולהפיח בהן רוח חיים של חסידות לאורו של זקינו, האדמו"ר מבעלזא | צפו בתיעוד ראשוני מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית, עת כובד האורח הרם בסנדקאות, וביקורי הוד במוסדות החסידות שם התקבל במעמדי קבלת פנים מרוממים בראשות רבני הקהילות (חסידים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
בקול רינה ותודה, והמון חוגג, נחגגה ברוב פאר והדר מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל בית המדרש הגדול דחסידי באבוב 45, שבלב בורו פארק | ספר התורה נתרם ע"י הרה"ג ר' אשר זעליג גאלדמאן, מרביץ תורה ותיק במוסדות החסידות זה למעלה מיובל שנים | המעמד נשא אופי חגיגי במיוחד, שכן זו ההכנסת ס"ת הראשונה להיכל החדש שנחנך ברוב הוד והדר בחודש תשרי האחרון, דבר שהפך את המעמד הנשגב, לאירוע מכונן בדברי ימי החסידות (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי אלעזר טייטלבוים, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' שמעון ישראל מייזליש | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג, שעבר שיפוץ מקיף בחודשים האחרונים | צפו בתיעוד ענק ממעמד הקבלת פנים ועד לאחר ריקודי המצווה טאנץ של האדמו"ר לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
מובא בדברי יואל שבדיוק לפני 60 שנה בשנת תשכ"ו הייתה התעוררות הגאולה, ושם מובא שאמר הרבי משינאווא בשנה של פטירתו שנכנסו לשבוע שבן דוד בא ובעוד 7 שנים בשנת תרס"ו –בדיוק לפני פעמיים 60 שנה. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת (חסידים)
לקראת סיום חודש תשרי, והתחלת זמן החורף, התאספו כלל הבחורים מחצה"ק סקולען לייקווד למעמד מרומם ונעלה, סיום ספה"ק 'קדושת לוי' | במעמד זכו לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן מפי הרה"ג הנודע רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן, שריתק את הבחורים שעה ארוכה עם פנינים יפים משוזרים בדברי חסידות וחיזוק רב (חסידים)
אנטישמיים אלמונים פרצו במהלך הלילה האחרון לבית העלמין העתיק בוויז'ניצא שבאוקראינה שברו את הגדר והשחיתו מצבות | למרות הנזק הכבד, האוהל הקדוש של אדמו"רי החסידות לא נפגע | המשטרה המקומית פתחה בחקירה (חסידים)
