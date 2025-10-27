כיכר השבת
לצד שמחות חלאק'ס

סוף בין הזמנים, תחילת חורף: מאות נהרו לציון הרשב"י במירון "לשפוך שיח ביום המסוגל"

ביום האחרון של בין הזמנים של חודש תשרי, הגיע הצלם דוד כהן אל חצר ציון הרשב"י במירון, ותיעד מאות מתפללים שנהרו לשפוך שיח ביום המסוגל - ערב ראש חודש חשון, וכמובן, גם הצליח לתעד מספר חלאקעס שהתקיימו במקום ברוב ששון ושמחה (חרדים)

ער"ח חשון באתרא קדישא מירון (צילום: דוד כהן)
