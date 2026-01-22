כיכר השבת
בצל הגעגוע: נכד האדמו"רים נישא לנכדת האדמו"ר מנציב תלונות הציבור בבני ברק

ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית תולדות אברהם יצחק - קרעטשניף סיגעט - הורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)

שמחה גדולה והתרגשות עצומה אפפו אמש את היכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים. קהל אלפים נהר להשתתף בשמחת נישואי החתן, נכדו של האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ רבי דוד צבי קאהן, רב החסידות ברמה ב' בבית שמש וחתנו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל.

הכלה המהוללת היא בתו של הרב חיים הגר, בנו של האדמו"ר מאנטניא הורדנקא הנודע בפעילותו הברוכה כנציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק.

רגעים של הוד וזיכרון נרשמו בעת כניסתם של האחים האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט לפאר את שולחן המזרח. בקרב החסידים הורגשה התרגשות מיוחדת, שכן זוהי השמחה הראשונה של צאצאי האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל הנחגגת כאן בארץ מאז עלה לשמי מרום בחודש אלול האחרון. נוכחותם של האחים האדמו"רים סימלה את המשכיות השושלת ואת הקשר העמוק בין החצרות.

השמחה נמשכה בריקודים נלהבים עד לשעות המאוחרות של הלילה.

