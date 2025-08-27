כיכר השבת
תיעוד ענק מקנדה

עשור להסתלקותו: המונים ציינו את הילולת הרה"ק מטאהש זי"ע בצל ממלא מקומו

אלפי חסידים ציינו השבוע עשור להסתלקות האדמו"ר הרה"ק מטאהש זיע"א, בצל בנו ממלא מקומו בקודש | צפו בתיעוד ענק מכל סדרי יום ההילולא, החל מתפילת שחרית, לחיים טיש, עליה לציון, תפילת יום כיפור קטן, והטיש המרכזי (חסידים) 

חסידים ואנשי מעשה בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)

מאות חסידים ואנשי מעשה ציינו השבוע עשור להסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע. בצל בנו ממלא מקומו האדמו"ר מטאהש, במעמד רב רושם שסימל את המשכיות המורשת.

אחר תפילת שחרית ערך האדמו"ר שולחן 'לחיים' והעלה זיכרונות וסיפורים על אביו, הרה"ק מטאהש זי"ע.

בצהרי היום פקד הרבי בראש קהל עם קודש את ציון המצוינת של האדמו"ר זי"ע, הרבי העתיר בתפילה נרגשת לישועת הכלל והפרט.

בהמשך היום, התכנסו כלל החסידים לתפילת 'יום כיפור קטן', ולאחריה ערך האדמו"ר השולחן הטהור המרכזי לרגל ההילולא. בטיש נשא האדמו"ר דברי תורה, בהם הרחיב במשנתו הזכה של אביו זצ"ל ובדרכו שהותיר אחריו לדורות.

האדמו"ר מטאהש בהוצאת ספר התורה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בהוצאת ספר תורה ביום ההילולא
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בטיש לחיים לאחר התפילה ביומא דהילולא (צילום: משה פאנעט)
החסידים כותבים קוויטלעך לפני העליה לציון הק' בטאהש (צילום: משה פאנעט)
החסידים כותבים קוויטלעך לפני העליה לציון הק' בטאהש (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
האדמו"ר מטאהש בעליה לציון אביו זי"ע (צילום: משה פאנעט)
חסידים ואנשי מעשה בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
חסידים ואנשי מעשה בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
חסידים ואנשי מעשה בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
ילד חסידי מקבץ צדקה מחסידים בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
חסידים ואנשי מעשה בדרכם אל הציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הדלקת נרות בציון הקדוש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
תפילת יום כיפור קטן לפני הטיש בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
הילולא קדישא בטאהש (צילום: משה פאנעט)
תפילת ערבית ביום ההילולא בטאהש (צילום: משה פאנעט)

