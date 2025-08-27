מאות חסידים ואנשי מעשה ציינו השבוע עשור להסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע. בצל בנו ממלא מקומו האדמו"ר מטאהש, במעמד רב רושם שסימל את המשכיות המורשת.

אחר תפילת שחרית ערך האדמו"ר שולחן 'לחיים' והעלה זיכרונות וסיפורים על אביו, הרה"ק מטאהש זי"ע.

בצהרי היום פקד הרבי בראש קהל עם קודש את ציון המצוינת של האדמו"ר זי"ע, הרבי העתיר בתפילה נרגשת לישועת הכלל והפרט.

בהמשך היום, התכנסו כלל החסידים לתפילת 'יום כיפור קטן', ולאחריה ערך האדמו"ר השולחן הטהור המרכזי לרגל ההילולא. בטיש נשא האדמו"ר דברי תורה, בהם הרחיב במשנתו הזכה של אביו זצ"ל ובדרכו שהותיר אחריו לדורות.