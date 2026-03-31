בתחילת השבוע המריא האדמו"ר מסאדיגורה לאנטוורפן שבבלגיה, שם ישהה במהלך ימי החג בבית חותנו, הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מחשובי רבני העיר. אך טרם היציאה מהארץ, זכו המוני החסידים לשבוע גדוש במעמדי הוד והכנות רוחניות לקראת החג.

במהלך השבוע האחרון פקד האדמו"ר את בית העלמין בבני ברק, שם שפך שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו, הרה"ח הנגיד רבי חיים משה פלדמן ז"ל והגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, ראב"ד אנטוורפן, הטמון באוהל צדיקי בית ויז'ניץ. הרבי העתיר לישועת הכלל והפרט גם בקברי האדמו"רים לבית ויז'ניץ הטמונים באוהל הקדוש.

כמו כן הגיע האדמו"ר למעמד "מים שלנו" על יד בארות המים בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. שם שאב הרבי את המים לקול שירה וזמרה של קהל החסידים.

למחרת בבוקר מיד לאחר תפילת שחרית הגיע האדמו"ר למעמד אפיית המצות, בתנור הראשון של הבוקר, בסיום העבודה הפריש האדמו"ר חלה כנהוג.

בהמשך היום, נהרו מאות החסידים אל חצר הקודש ברחוב גוטמכר, שם זכו לעבור ולהתברך לקראת החג ולקבל מידי הרבי 3 מצות לשמירה, ברכה והצלחה. בין המוני החסידים נצפו גם צמרת עיריית בני ברק, ובראשם ראש העיר חנוך זייברט ובכירים נוספים שהגיעו להתברך.

בהמשך האציל האדמו"ר את ברכת קודשו על יין מיוחד עבור תומכי המוסדות והחסידות, שייהנו על שולחן הסדר מברכתו של הרבי. כאמור, כעת שוהה הרבי בבלגיה לקראת ימי החג שיעברו ברוממות הנפש בקרב תושבי העיר אנטוורפן.