כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

צפו; כשרב העיר כובד לשבת על כסא האדמו"ר בהילולת ה'דברי חיים' 

במהלך סעודת הילולא שערך האדמו"ר מגורליץ לרגל יומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז, הופיע רב העיר ב"ב, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. האדמו"ר קם ממקומו, והעביר לאורח את כיסאו האישי | צפו בגלריה (חסידים)

הילולא קדישא בגורליץ (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מגורליץ ערך אתמול סעודת הילולא לרגל הילולת זקנו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע.

במהלך הסעודה הופיע רבה של בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. עם כניסתו, ביקש האדמו"ר מגורליץ לחלוק כבוד מיוחד לרב העיר והעביר את כיסאו המכובד אל הגרחי"א לנדא, כשהוא מבקש ממנו לשבת במקומו בראש השולחן.

במהלך הטיש, כובד רבה של בני ברק לשאת דברים בפני הקהל. בנאומו, עמד הגרחי"א לנדא על דמותו הפלאית של ה'דברי חיים' מצאנז, ששילב גאונות עצומה בהלכה עם עבודה שבלב וחסידות יוקדת. הרב הרחיב במשנתו של בעל ההילולא.

הילולא קדישא בגורליץ (צילום: שוקי לרר)
