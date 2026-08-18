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תפילות, טיש ושיחת חיזוק

התרוממות הנפש בהרי הקאנטרי | ראש חודש אלול בחצר הקודש באבוב

ראש חודש אלול עבר על חסידי באבוב בהתרוממות הנפש, כאשר זכו להתפלל עם האדמו"ר תפילת שחרית הלל ומוסף, בקעמפ של החסידות בהרי הקאנטרי | לאחר התפילה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד היום ונשא מאמרותיו תוך שהוא מרחיב על ימי הסגולה הבאים לקראתנו לשלום | עם סיום השולחן הטהור נכנס האדמו"ר להיכל מיוחד, שם נשא מדברות קודשו וחיזק את בחורי המתיבתא לקראת זמן אלול (חסידים)

ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
ר"ח אלול בצל האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )

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האדמו"ר מבאבובקאנטריראש חודש אלול

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