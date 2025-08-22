שלום לכם, הורים יקרים.

אתם יודעים, בתקופה הזו של נקודות המפגש בבין הזמנים, אנו יכולים להכיר את הילדים שלנו הכי טוב. למה? הם הרבה לידינו, בהמון זמנים. ישנם רגעים שנוכל להכיר אותם לא רק יותר טוב בעניין האישי שלנו, בסיפורים, אלא בשקט שלהם, במה שמפריע להם, ברגישויות שהם מפתחים בדיוק בתקופה הזו.

לדוגמה, רגישות רוחנית יכולה להיות אצל הורים, שהבן פתאום מתחיל לדבר על זה שהוא רוצה לעבוד, לעשות משהו, לעזוב את הישיבה.

לא להיבהל, לחבק, לדבר על זה. לשבת איתו על הנושא הזה, מה קרה, מה יש? אם פתאום הוא רוצה לדבר איתנו על איזה עבודה שיש, מה זה העבודה? תספר לי עליה רגע. מה עושים שמה? מה אתה אומר? ומה יש עוד? השיח הזה הוא שיח של קשר.

תרוויחו את זה, כי ברגעים האלה יש קשר ביניכם לבינו. תרוויחו את זה, תוכלו לווסת את זה לפי איך שאתם חושבים, אבל קודם כל לשמוע אותו ולהבין שעכשיו בדיוק הוא מספר לנו משהו על עצמו.

הביטול הזה שיכול להיות לנו, ההורים כלפיו של 'אין מצב, אל תדבר על זה, לא שייך', מבטל אותו. אפשר לדבר על כל דבר. זה מאוד חשוב לדבר על כל דבר, אבל בסוף יש איזו הסכמה בינינו לבינו. יש איזו אינטראקציה שצריכה להיות הכי ברורה שיכולה להיות, הכי טובה והכי מועילה. בהצלחה.

