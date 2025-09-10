גבעת סלבודקה: הרה"צ מבעלזא בביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו, הבחור משה יהושע רוקח נ"י, ערך הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יקירו ויחידו של האדמו"ר מבעלזא, ביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.
הביקור נערך באווירה לבבית ועמוסת רגש. ראש הישיבה קיבלו בחביבות מרובה, תוך שהוא מתעניין לשלומו של האדמו"ר מבעלזא שליט"א, אשר עבר לאחרונה הליך רפואי, והעתיר עבורו ברכות חמות לרפואה שלמה ולאריכות ימים ושנים.
בהמשך האציל ראש הישיבה מנועם ברכותיו לחתן המצוות, ולאביו, הרה"צ מבעלזא.
אל הביקור התלווה, הרב אליקים שטארק, איש אמונו של הרה"צ ומראשי חסידות בעלזא.
