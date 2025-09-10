כיכר השבת
לקראת השמחה הגדולה

גבעת סלבודקה: הרה"צ מבעלזא בביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה

ביקור מיוחד ערך אתמול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת שמחת בר המצווה של בנו משה יהושע רוקח | במהלך הביקור התעניין ראש הישיבה בשלום האדמו"ר והעניק ברכות לרוב | אל הרה"צ התלווה איש חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק (חרדים)

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת שמחת בר המצווה לבנו, הבחור משה יהושע רוקח נ"י, ערך הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יקירו ויחידו של האדמו"ר מבעלזא, ביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

הביקור נערך באווירה לבבית ועמוסת רגש. ראש הישיבה קיבלו בחביבות מרובה, תוך שהוא מתעניין לשלומו של האדמו"ר מבעלזא שליט"א, אשר עבר לאחרונה הליך רפואי, והעתיר עבורו ברכות חמות לרפואה שלמה ולאריכות ימים ושנים.

בהמשך האציל ראש הישיבה מנועם ברכותיו לחתן המצוות, ולאביו, הרה"צ מבעלזא.

אל הביקור התלווה, הרב אליקים שטארק, איש אמונו של הרה"צ ומראשי חסידות בעלזא.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל הגר"ד לנדו (צילום: באדיבות המצלם)

