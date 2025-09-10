לקראת השמחה הגדולה גבעת סלבודקה: הרה"צ מבעלזא בביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה ביקור מיוחד ערך אתמול הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת שמחת בר המצווה של בנו משה יהושע רוקח | במהלך הביקור התעניין ראש הישיבה בשלום האדמו"ר והעניק ברכות לרוב | אל הרה"צ התלווה איש חסידות בעלזא, הרב אליקים שטארק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:12