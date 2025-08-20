בכיכר המרכזית של האי התיירותי קוזומל שבמקסיקו התקיימה ביום ראשון השבוע הכנסת ספר תורה לבית חב"ד המקומי. המעמד התקיים באווירה חגיגית ובהשתתפות חברי הקהילה היהודית, יהודים שהגיעו מכל קצוות העולם, אנשי ממשל ואף מאות מתושבי המקום הלא יהודים, שבאו לכבד את האירוע המיוחד ולהתרשם מהשמחה היהודית שהרקיעה שחקים.

האירוע נפתח בבית חב"ד המקומי, שם התקיים טקס סיום כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה. חלק מהמשתתפים זכו לכתוב אות בספר התורה, עם סיום הכתיבה יצא ספר התורה החדש בתהלוכה ססגונית ורבת משתתפים לעבר הכיכר המרכזית, בליווי להקת מתופפים מקומית, שירה וריקודים.

רגע מרגש במיוחד נרשם בעיצומו של האירוע בכיכר המרכזית, כאשר מאות יהודים ומקומיים חברו יחד לשירה עוצמתית של "שיר למעלות" לזכות החיילים ולשחרור החטופים - מחזה נדיר ומרומם לב שכבש את ליבם של הנוכחים והוסיף נופך רוחני ייחודי לאווירה.

את ספר התורה תרמו הרב ברוך מרדכי ודבורה הסופר - הוריה של השליחה במקום, לזכות יקיריהם.

אבן דרך נוספת נרשמה כשלראשונה במקסיקו, עיריית קוזומל הייתה שותפה בתכנון ובחלק מהמימון של האירוע הגדול.

במרכז האירוע נשא דברים שליח חב"ד בקוזומל, הרב דודי כפלין, המנהל את בית חב"ד באי מזה כבר 16 שנה. בדבריו ציין הרב את ההתרגשות הרבה לנוכח הכנסת ספר התורה והודה לתורמים, לעירייה ולכל המסייעים להצלחת האירוע, הרב דיבר על חשיבות שמירת 7 מצוות בני נוח שמאחדים את האנושות ומקדמים את העולם לגאולה.

נציג הקהילה אדי אוחיון דיבר על החשיבות האסטרטגית של האי קוזומל שמארח 7 מיליון תיירים בשנה, וההשפעה של הקהילה יכולה להגיע לכל העולם.

נציגת העירייה דניאלה בלאנקו דיברה על הגיוון המיוחד של האנשים שיש בקוזומל ושזה מקום בטוח ליהודים, והביעה רצונה שמדי שנה יתקיים מצעד לכבוד התורה ברחובות קוזומל.

הכנסת ספר התורה החדשה מהווה נקודת ציון היסטורית בפעילות המקום ומסמלת את חיזוק הזהות היהודית בלב הים הקריבי. המשתתפים התרגשו מאוד במהלך האירוע ואמרו בדמעות שזה אחד הרגעים המרגשים בחייהם.