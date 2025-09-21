כיכר השבת
בהשתתפות בן האדמו"ר

כך חגגו ילדי דושינסקיא מנוף הגליל סיום מסכת בראשית בסיום השנה

תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דושינסקיא מנוף הגליל חגגו את סיום לימוד ספר בראשית במעמד מרגש | במעמד השתתף בנו הגדול של האדמו"ר  | את המעמד הנעימו מקהלה של ילדי כיתה ב' מהת"ת בניצוחו של הגראמער מחשובי בני הקהילה (חרדים)

הגראמער ר' שמעון אייזנבאך בדברי חרוזין (צילום: שמואל שנקר)

אווירת קודש ושמחה מילאה את האוויר בתלמוד תורה דושינסקיא ב'הר יונה' שבנוף הגליל, עם קיום מסיבת החומש הראשונה בהיסטוריית הת"ת, לרגל סיום לימוד ספר בראשית על ידי תלמידי כיתה א'.

במעמד נרגש ונעלה, שהיה שונה מהמקובל, ניכר חוסר במקהלה של כיתות גבוהות, כיוון שהכיתה הגבוהה ביותר בתלמוד תורה הצעיר היא כיתה ב'. כדי למלא את החסר וליצור חוויה בלתי נשכחת, הוזמן הגראמער ר' שמעון אייזנבאך, מחשובי אברכי הקהילה.

בכישרונו הייחודי, ריגש אייזנבאך את הקהל במחרוזת חרוזים חינוכית ושמחה. הוא עורר את ההורים להודות על הניסים והחסדים של השנה החולפת ולהתפלל על העתיד, ואת התלמידים הקטנים – לכבד ולהוקיר את הוריהם.

את המשא המרכזי במעמד נשא הרה"צ רבי אהרן שמואל דושינסקיא, בנו הבכור של האדמו"ר וראש הישיבה של החסידות. הוא דיבר על חשיבות הלימוד והחינוך.

בסיום המסיבה, נחתם המעמד בריקודים סוחפים, כאשר התלמידים הקטנים נישאו על כתפי הוריהם, באווירה של שמחה והתעלות שהותירה רושם עמוק בלב כל המשתתפים.

מסיבת חומש בת"ת 'דושינסקיא' בנוף הגליל (צילום: שמואל שנקר)
