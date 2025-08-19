כיכר השבת
'מלחמה בעמלק'

במנהטן: מחאה חסרת תקדים נגד חוק הגיוס: "לא ניתן לפגוע בעולם התורה"

אלפי חרדים תושבי ארה"ב הפגינו מול הקונסוליה הישראלית במנהטן במחאה חסרת תקדים על גיוס בני ישיבות בארה"ק | העצרת אורגנה בהוראת האדמו"ר מסאטמר ובשיתוף בד"צ התאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה | צפו בתיעוד ענק (חרדים)

עצרת הרבבות במחאה במנהטן (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

אלפי חרדים, תושבי ארה"ב התאספו השבוע ביום שני מול הקונסוליה הישראלית במנהטן ניו יורק, להפגנת ענק, שנועדה למחות נגד גזירת הגיוס והמעצרים של בארץ הקודש. העצרת ההמונית, שהתקיימה תחת הכותרת "מלחמה לה' בעמלק", אורגנה בהוראת האדמו"ר מסאטמר, ובשיתוף פעולה עם בד"צ התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה.

העצרת משכה אליה תלמידי חכמים, רבנים, ואלפים מבני הקהילות החרדיות מכל רחבי ארה"ב, שהגיעו להביע את הזדהותם המלאה עם אחינו בני הישיבות בארץ ישראל, למרות עונת הקיץ בה רבים שוהים במעונות הנופש, התאמצו המשתתפים להגיע למען כבוד ה' יתברך.

הרבבות הביעו את זעקתם על המעצרים של בחורי ישיבות וקראו לעמוד על המשמר למען המשך לימוד התורה ללא הפרעה.

במהלך העצרת נשמעו נאומים נרגשים מפי רבנים ואדמו"רים, שהדגישו את החשיבות העליונה של שמירת טהרת עולם התורה. הרבנים קראו לציבור להמשיך ולהתפלל בעוז למען אחיהם הנאבקים, ולעמוד איתן מול כל ניסיון לפגוע בעולם התורה שהוא יסוד קיומו של עם ישראל.

העצרת במנהטן היא חלק ממערך מחאות בינלאומיות של קהילות חרדיות בתפוצות, המביעות סולידריות עם תלמידי הישיבות בארץ הקודש ומוחות נגד ניסיונות הגיוס. הפגנות אלה מדגישות את הקשר החזק והאיתן בין הקהילות החרדיות בארץ ובתפוצות, ואת המחויבות המשותפת לשמירה על ערכי התורה.

הגה"צ אב"ד סאטמר מונסי רבי חיים יהושע הלברשטאם נואם (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
כיכר השבת
