במחאה על מעצר בני התורה

מאות בני היישוב הישן חסמו כבישים והפגינו מול שערי כלא 10 | צפו

מאות חרדים מקהילות "היישוב הישן" בירושלים, בראשות אדמו"רים ורבנים הפגינו מול שערי כלא 10 במחאה על מעצר שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המחאה הסתיימה בחסימת כבישים וקבלת עול מלכות שמים (חרדים)

עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)

מחאה רב רושם התקיים שבוע שעבר מול , לאור מעצרם של שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. העצרת, שנערכה על ידי קהילות "היישוב הישן", משכה אליה אלפי בני העדה החרדית, שהתאספו להביע מחאה על מעצרם של מי שכונה "גיבורי החיל".

את העצרת פתח יו"ר המעמד, הרה"ג ר' דוד קליין, שקרא לציבור להרבות בתפילה. פרקי תהילים נאמרו בציבור על ידי הרה"ח ר' בנימין כהן מחסידי ברסלב.

במהלך העצרת נשמעו דברי תורה וחיזוק מפי מנהיגי הקהילות ראש הישיבה, הגאון רבי יהושע דוד טורצי'ן, נשא את "דבר ה' מירושלים", ואחריו נשאו דברים האדמו"ר מ'תולדות אברהם יצחק' והאדמו"ר מ'קהל חסידי ירושלים'.

האדמו"ר מ'משכנות הרועים', שנבצר ממנו להשתתף בשל חולשתו, שיגר מכתב שהוקרא על ידי בנו הרה"צ ר' דוד צבי.

שיא המעמד היה קבלת עול מלכות שמיים מפי הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שחיזק את לבבות המשתתפים.

בתום העצרת, המשיכו האלפים בתהלוכת מחאה עד לכביש הראשי, שחסמו אותו למשך מספר שעות. חסימת הכביש נועדה להעביר מסר ברור וחד על ההתנגדות למעצרים ולהקשות על תנועת החיים הרגילה, כביטוי למחאה.

הרב בנימין כהן באמירת תהילים בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
הרב דוד צבי רבינוביץ בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ברכבו בסמוך לעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
עצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
בן האדמו"ר ממשכנות הרועים בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ברכבו בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ברכבו בעצרת מחאה בכלא 10 בראשות רבני ומנהיגי היישוב הישן (צילום: יהושע פרוכטר)

