מחאה רב רושם התקיים שבוע שעבר מול כלא 10, לאור מעצרם של שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. העצרת, שנערכה על ידי קהילות "היישוב הישן", משכה אליה אלפי בני העדה החרדית, שהתאספו להביע מחאה על מעצרם של מי שכונה "גיבורי החיל".

את העצרת פתח יו"ר המעמד, הרה"ג ר' דוד קליין, שקרא לציבור להרבות בתפילה. פרקי תהילים נאמרו בציבור על ידי הרה"ח ר' בנימין כהן מחסידי ברסלב. במהלך העצרת נשמעו דברי תורה וחיזוק מפי מנהיגי הקהילות ראש הישיבה, הגאון רבי יהושע דוד טורצי'ן, נשא את "דבר ה' מירושלים", ואחריו נשאו דברים האדמו"ר מ'תולדות אברהם יצחק' והאדמו"ר מ'קהל חסידי ירושלים'. האדמו"ר מ'משכנות הרועים', שנבצר ממנו להשתתף בשל חולשתו, שיגר מכתב שהוקרא על ידי בנו הרה"צ ר' דוד צבי. שיא המעמד היה קבלת עול מלכות שמיים מפי הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שחיזק את לבבות המשתתפים. בתום העצרת, המשיכו האלפים בתהלוכת מחאה עד לכביש הראשי, שחסמו אותו למשך מספר שעות. חסימת הכביש נועדה להעביר מסר ברור וחד על ההתנגדות למעצרים ולהקשות על תנועת החיים הרגילה, כביטוי למחאה.