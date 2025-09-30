מעל הגגות ובחצרות "הפטיש, המסמר - וההתרגשות": מאה שערים מתכוננת לסוכות עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, זר כי יקלע בימים אלו לעיה"ק ירושלים, בל יהין לפספס ביקור בליבה של שכונת 'מאה שערים' הוותיקה המתמלאת בימים אלו באווירה של קדושה ושמחה לקראת חג הסוכות | סוכות עץ מוקמות מכל עבר על גגות הבתים, במרפסות ובחצרות, נבנים בידי אומן ע"י זקנים ובני תשחורת שעמלים בשמחה על כל קרש ודופן, וברחובות הצרים נשמעים קולות ניסור ודפיקות פטיש | הצלם חיים גולדברג - פלאש 90, מגיש תיעוד מרהיב ממראות ההוד הירושלמיים, שלא תרצו לפספס (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:04