כך נזכרו בענק התורה 40 שנה לסטייפלער: ממכירת סטים שלמים, ועד השיעור והעליה לציון השבוע ציינו 40 שנה להסתלקותו של הגאון הסטייפלער זצ"ל | ביום ההילולא נערך יריד ספרים ייחודי מספריו הק', ונמכרו סטים שלמים בניגוד לכל השנים | כן מסר נכדו שיעור מיוחד, והמונים פקדו את הציון הק' בבני ברק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:29