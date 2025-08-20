כיכר השבת
כך נזכרו בענק התורה

40 שנה לסטייפלער: ממכירת סטים שלמים, ועד השיעור והעליה לציון 

השבוע ציינו 40 שנה להסתלקותו של הגאון הסטייפלער זצ"ל | ביום ההילולא נערך יריד ספרים ייחודי מספריו הק', ונמכרו סטים שלמים בניגוד לכל השנים | כן מסר נכדו שיעור מיוחד, והמונים פקדו את הציון הק' בבני ברק (חרדים) 

הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)

השבוע ביום ראשון - כ"ג אב מלאו ארבעים שנה להסתלקותו של הסטייפלער - הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל בעל ה'קהילות יעקב'.

ביום ההילולא מסר נכדו הרה"ג ר' יצחק שאול קניבסקי שיעור מיוחד לעילוי נשמתו, מיד לאחר תפילת שחרית במנין נץ המתקיים בביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל. רבי יצחק שאול הרחיב בשיעור בעניין מצות חפיפת הראש בחמין בערב שבת.

בהמשך עלו להעתיר בתפילה על ציונו הק' בבית החיים 'זכרון מאיר'.

כמו"כ לרגל היא"צ הארבעים, נערך בבית הכנסת 'לדרמן' יריד ייחודי ובו נמכרו ספריו של הסטייפלער והחבורים הרבים שיצאו מתורתו.

במהלך היריד נראו זקני לדרמן לצד נערים, זאת לאחר שבמהלך השנים הייתה הקפדה שלא למכור סטים מספרי 'הקהילות יעקב' אלא רק כרך בודד על המסכת מסוימת שחפצים ללמוד בה – הנהגה שהנהיג הסטייפלער בעצמו.

הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)
הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)
הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)
הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)
הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)
הילולת ה'קהילות יעקב' אצל רבי יצחק שאול קניבסקי (צילום: ש.פ.ה.)

