השבוע ביום ראשון - כ"ג אב מלאו ארבעים שנה להסתלקותו של הסטייפלער - הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל בעל ה'קהילות יעקב'.
ביום ההילולא מסר נכדו הרה"ג ר' יצחק שאול קניבסקי שיעור מיוחד לעילוי נשמתו, מיד לאחר תפילת שחרית במנין נץ המתקיים בביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל. רבי יצחק שאול הרחיב בשיעור בעניין מצות חפיפת הראש בחמין בערב שבת.
בהמשך עלו להעתיר בתפילה על ציונו הק' בבית החיים 'זכרון מאיר'.
כמו"כ לרגל היא"צ הארבעים, נערך בבית הכנסת 'לדרמן' יריד ייחודי ובו נמכרו ספריו של הסטייפלער והחבורים הרבים שיצאו מתורתו.
במהלך היריד נראו זקני לדרמן לצד נערים, זאת לאחר שבמהלך השנים הייתה הקפדה שלא למכור סטים מספרי 'הקהילות יעקב' אלא רק כרך בודד על המסכת מסוימת שחפצים ללמוד בה – הנהגה שהנהיג הסטייפלער בעצמו.
