לשבת מיוחדת שכבר הפכה למסורת של חיזוק והדרכה, התכנסו במלון בטבריה מאות הורי ארגון "גדלנו". הארגון, בנשיאות רבי שמעון שנייבלג, מלווה הורים לילדים נושרים המתמודדים עם אתגרי חינוך מורכבים. שלושת ימי השבת הוקדשו לחיזוק רוחני, הדרכה מקצועית וליווי של גדולי תורה ומחנכים.

את שלושת ימי החיזוק פתח נשיא הארגון רבי שמעון שנייבלג בפרק "מזמור לתודה" על הסייעתא דשמיא המלווה את פעילות הארגון. בשיחה מרכזית בליל שישי סקר הרב את פעילות מוח האדם והבנת התהליכים הנפשיים הנדרשים להדרכת הצאצאים. רגע מרגש במיוחד נרשם במוצאי שבת, כאשר הרב נשא את משא הסיכום כשדמעות רותחות זולגות מעיניו בתיאור הכאב והתקווה של ההורים.

במהלך ליל שישי הגיע האדמו"ר רבי משה אבוחצירא והרעיף טללי ברכה על ציבור ההורים והמחנכים. עוד נשאו דברי הדרכה בשלושת הימים: רבי אהרן דוד ניישטאט והרב משה יוסף הלטובסקי, ששיתפו את ההורים בדרכים הנכונות להתמודדות עם אתגרי החינוך בדורנו.

המרצה רבי שניאור אשכנזי ריתק את מאות השומעים במשא על סוגיות חינוכיות אקטואליות, זאת לאחר פאנל מקצועי עם הד"ר אשר סיגלמן ודודי פרידמן. בשעות הקטנות של הלילה התאספו ההורים למעגל של "דיבורי לב" וניגונים עם המשפיע רבי מוטה פראנק.

במהלך השבת נשמעו דבריהם של ראש ישיבת באר יצחק רבי עזריאל ברוקס, רבי אברהם תורג'מן, המחנך רבי חיים מאיר פדר ורבי משה בוקשפן. הרב משה עקשטיין ריגש את השומעים כשציטט הוראות חינוכיות שקיבל מהאדמו"ר מאמשינוב.

ביום שישי בבוקר יצאו האמהות לתפילה בציון השל"ה הקדוש, שם קרא נשיא הארגון את תפילת השל"ה בדמעות שליש. המעמד המשיך להדלקת נרות מרטיטה בערב שבת, שלוותה בבעלי המנגנים צביקה בנדר, משה רויכר והחזן דוד ויינבך.

לקראת חצות היום של יום שישי נערך פאנל הלכתי נוקב בראשות האדמו"ר משבט הלוי ורבי אהרן דוד ניישטאט. ההורים העלו שאלות בוערות וקיבלו תשובות ברורות בדעת תורה.

את השבת חתם האדמו"ר משבט הלוי במשא הדרכה מיוחד, בו הדגיש את הצורך של "והיה כי תלכו לא תלכו ריקם" – לקחת את הכלים שניתנו בשבת ולהטמיע אותם בחיי היומיום. ההורים יצאו לביתם בתחושת רוממות, מצוידים בכוחות חדשים ובהדרכה מעשית להמשך המשימה החינוכית בביתם.