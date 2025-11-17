במעמד הפוסק ומזכה הרבים | תושבי גבעתיים חגגו סיום מסכת ביצה

בקהילת "בית יוסף" בעיר גבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, ערכו השבוע מעמד סיום מסכת ביצה והתחלת לימוד מסכת שבת.

המסכת נלמדת בבית המדרש מדי שבוע בימי ראשון בערב, במסגרת לימוד משותף של חמישים אברכים בני תורה, המגיעים ללמוד יחד במתכונת 'אחד על אחד' עם תושבי העיר גבעתיים ורמת גן.

במעמד נשא דברי חיזוק הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, אשר עודד וחיזק את הציבור לקירוב רחוקים, ושיבח את האברכים אשר מתמסרים ללימודי חברותא יחד עם התושבים הצמאים לשמוע את דבר ה'. כמו כן, נשא דברים, מזכה הרבים הגאון הרב ליאור גלזר.