בעקבות שרשרת האסונות

זעקת רמת שלמה | רבני השכונה התכנסו אצל הגר"מ שטרנבוך למנוע את המגיפה

לאחר פטירתם הטראגית של בני משפחת שפיגל וריבוי המקרים הקשים בשכונת 'רמת שלמה', התכנסו כלל הרבנים מכל העדות והחוגים במעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לשמוע דבר ה' מירושלים • הגר"מ הורה על שלושה דברי התחזקות מיידיים למען יסור ה' חרון אפו  • כל הפרטים מהמעמד המטלטל (חרדים)

המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך| צילום: שמואל דריי

שכונת רמת שלמה בירושלים עוברת תקופה מטלטלת: רצף אסונות קשים שפקדו את השכונה, ובראשם הפטירה הטראגית של הבחורים היקרים בני משפחת שפיגל ז"ל, שאביהם הגאון רבי שלמה שפיגל הוא מחשובי מרביצי התורה בשכונה, לצד מקרים נוספים של חולים הזקוקים לרחמי שמיים מרובים , הובילו את רבני השכונה לצעד יוצא דופן.

שבוע שעבר, התכנסו רבני השכונה מכל הקהילות, העדות והחוגים, בלשכת הגזית בשכונת 'הר נוף/, לשמוע את דבר ה' מפי , ולבקש הדרכה במה יש להתחזק בעת הזו כדי להסיר את חרון האף.

המעמד היה רווי בהתרגשות ויראת כבוד. כל אחד מהרבנים שפתח בדברים הקדים בחרדת קודש כי עיני כל השכונה נשואות להכרעתו. הגר"מ האזין לדברים בכובד ראש ובצער ניכר, תוך שהוא משתתף בכאבם של תושבי השכונה.

המרא דאתרא הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות', וכן הגאון רבי מתתיהו דייטש מרבני השכונה, ביטאו את הכמיהה של התושבים לשמוע במה להתחזק: אנו עומדים כעת בבחינת 'משה ידבר' ונקבל על עצמנו להתחזק בכל מה שיבקש הפוסק. דברים נשא גם רב קהילת שומרי החומות, הגרא"ד ליווי, שהרחיב בעניין המצב.

לאחר ששמע את דברי הרבנים, פתח הגר"מ שטרנבוך בדברות קודש והורה על שלושה עקרונות ברורים לחיזוק מידי בשכונה:

שמירת השבת: חיזוק כללי ומקיף בהלכות ובקדושת השבת, ובפרט להישמר לקבל שבת 40 דקות לפני השקיעה כמנהג ירושלים, ולכל הפחות לא לעשות מלאכות בפרהסיא, כגון לנסוע ברכב וכדו' שזה ממש פריצת גדר.

צניעות במכירות: דרישה חד משמעית להקפדה על הפרדה מלאה ושעות נפרדות לגברים ולנשים במוקדי המכירות השכונתיים (דוגמת 'משנת יוסף' וכדומה), כדי למנוע תערובת.

טהרת ישראל: חובה על התושבים לדאוג לתחזוקה המעולה ביותר של מקוואות הטהרה בשכונה ולהקפיד על הידורם.

במעמד המרומם השתתפו והשמיעו דברים כל גדולי הרבנים ומנהיגי הקהילות ברמת שלמה.

בסיום המעמד בירך הגר"מ בחמימות את הרבנים ואת עסקני השכונה העושים בצורכי ציבור באמונה, ואיחל כי ישמעו בשכונה רק בשורות טובות, ישועות ונחמות.

המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)
הרב משה שטרנבוךרמת שלמההרב מתתיהו דייטשהרב שמחה רבינוביץ

2
זעקה לא מספיק כשיש קפידה חמורה במשפחה שקשורה ישירות לרמת שלמה
עצוב מאוד
מה מי .לא מובן
שיע
1
״וכתבתם על מזוזות ביתך״ אותיות ׳זז מוות׳ כאשר יש מזוזות כשרות אתה מזיז ממך את המוות. מבוסס על דברי הב״ח שמי שזז מן המזוזה מביא אליו את המוות
הרבי מליובאוויטש

