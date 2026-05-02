במעמד מרגש ורב רושם שנערך בליל שישי, הונחה אבן הפינה לאגף החדש בבית הכנסת הגדול בשיכון ה' בבני ברק. האירוע שולב עם מעמד סיום ש"ס משניות שנלמד על ידי תלמידי תלמוד תורה "איילת השחר" מקרית הרצוג, לעילוי נשמת רבי משולם מנחם הלוי לרר ז"ל.

המעמד נערך ביום השלושים לפטירתו (י"ג באייר) על ידי בנו, צלם עולם החסידות ר' שוקי לרר. במהלך הערב נשאו דברים גדולי ישראל ואישי ציבור, ששיבחו את פועלו של המנוח וחיזקו את ידי העוסקים במלאכת הרחבת מקדש המעט.

בשיאו של המעמד, ניגשו גדולי ישראל ליצוק את אבן הפינה לתוך לבנה מיוחדת שהונחה על שולחן הכבוד, וחתמו על מגילת היסוד המהודרת של האגף החדש בבית הכנסת.