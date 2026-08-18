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ענבי הגפן

גלריה; עשרות רבנים ואדמו"רים השתתפו בשמחתו של הרב הנערץ מראשון לציון

קהל רב השתתפו בשמחת השבע ברכות לנכד הגאון רבי משה נחשוני, רב הקהילה החרדית בראשון לציון, החתן בן לחתנו הרה"ג ר' שלום דוב שפיצער, רב ומו"ץ בביתר, בן הרה"ג רבי יעקב משה שפיצער רו"מ מוסדות "אמרי שפר" בהר נוף. הכלה בת הרה"ג רבי שמעון ליפשיץ רב דקהל חסידים בברכפלד (חרדים)

1תגובות
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)
שמחת שבע ברכות לנכד רבי משה נחשוני (צילום: יהודה פרקוביץ)

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שבע ברכותהרב משה נחשוני

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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שמח בשמחת המשפחה והחתן והכלה, מהכותרת ציפיתי לראות עשרות רבנים ואדמורים.. תירגעו עם הכותרות המפוצצות!!!
בוחן לבבות

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