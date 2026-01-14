כיכר השבת
וזאת לתעודה

דווקא עכשיו, כשמנסים להשפיל את כבוד התורה - קרנם של עשרות אברכים עלה

עשרות אברכים מצטיינים קיבלו תעודות הסמכה במוסדות "שירה לציון" לאחר שנבחנו בהצלחה על חלקי השולחן ערוך | האירוע נערך בעת ההילולא השנתית של הרה"ק בעל ה'אביר יעקב' זי"ע | צפו בתיעוד (חרדים)

חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )

באירוע הוקרה מיוחד שנערך על ידי מוסדות "שירה לציון", הוענקו תעודות הסמכה לעשרות אברכים מצטיינים מרשת הכוללים שעל ידי המוסדות.

המעמד, שנערך בראשות נשיא המוסדות הרה"ג ר' שמעון מועלם, ציין את עמלם הרב של האברכים אשר נבחנו בהצלחה על חלקי השולחן ערוך "אורח חיים", "יורה דעה" ו"אבן העזר".

האירוע התקיים כחלק מההילולה השנתית המפוארת שעורכים המוסדות מדי שנה לזכרו של בעל ה"אביר יעקב" זיע"א. לצד האברכים, נטלו חלק במעמד תומכי תורה וידידי המוסדות מכל רחבי הארץ, שהגיעו להוקיר את לומדי התורה.

בין המשתתפים בלטו הגאון רבי שלמה ידידה זעפראני, גאב"ד "כתר תורה" ונשיא קהילות האברכים בארץ הקודש, וכן ראשי הכוללים של הרשת.

במהלך משאו המרכזי, העלה נשיא המוסדות, הרב שמעון מועלם, על נס את מעלתם של עמלי התורה. הרב התייחס בדבריו לאתגרי השעה וציין כי דווקא בעת שבה יש המנסים להשפיל את כבוד התורה, עולה קרנם של האברכים המקדישים את חייהם ללימוד.

חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )
חלוקת תעודות ברשת הכוללים ׳שירה לציון׳ (צילום: דוד ארזני )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

אנטישמיות בוערת

|

וזאת לתעודה

|

לכבודה של תורה

||
1

הריח מגיע לבג"ץ

||
1

מינוס 20 מעלות

|

"מדברים שידוכים"

||
4

היסטוריה ואקטואליה

|
ש

מחתנים בכבוד

אסף מגידו|מקודם

יחד עם בן גביר

|

ריאיון | האזינו

||
3

"מניעת דוחק מציל חיים"

|
ש

כל הכבוד

אסף מגידו|מקודם
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר