באירוע הוקרה מיוחד שנערך על ידי מוסדות "שירה לציון", הוענקו תעודות הסמכה לעשרות אברכים מצטיינים מרשת הכוללים שעל ידי המוסדות.

המעמד, שנערך בראשות נשיא המוסדות הרה"ג ר' שמעון מועלם, ציין את עמלם הרב של האברכים אשר נבחנו בהצלחה על חלקי השולחן ערוך "אורח חיים", "יורה דעה" ו"אבן העזר".

האירוע התקיים כחלק מההילולה השנתית המפוארת שעורכים המוסדות מדי שנה לזכרו של בעל ה"אביר יעקב" זיע"א. לצד האברכים, נטלו חלק במעמד תומכי תורה וידידי המוסדות מכל רחבי הארץ, שהגיעו להוקיר את לומדי התורה.

בין המשתתפים בלטו הגאון רבי שלמה ידידה זעפראני, גאב"ד "כתר תורה" ונשיא קהילות האברכים בארץ הקודש, וכן ראשי הכוללים של הרשת.

במהלך משאו המרכזי, העלה נשיא המוסדות, הרב שמעון מועלם, על נס את מעלתם של עמלי התורה. הרב התייחס בדבריו לאתגרי השעה וציין כי דווקא בעת שבה יש המנסים להשפיל את כבוד התורה, עולה קרנם של האברכים המקדישים את חייהם ללימוד.