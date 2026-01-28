כיכר השבת
חניכי הישיבות בטלז סטון חגגו הכנסת ס"ת וקביעת מזוזות | גלריה

מעמד חגיגי של הכנסת ספר תורה חדש וקביעת מזוזות בבית מדרש חניכי הישיבות בטלז סטון | ר' אליהו כפיף תרם את הספר | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור (חרדים)

הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)

בטלז סטון התקיים מעמד הכנסת ספר תורה חדש וקביעת מזוזות לבית מדרש חניכי הישיבות בראשות הרב דוד בן עמרם יו"ר המועצה הדתית. את ספר התורה החדש תרם ר' אליהו כפיף.

תחילה נערך מעמד סיום כתיבת האותיות בבית יו"ר המועצה הדתית בהשתתפות רבנים ואישי ציבור ולאחר-מכן יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר, בשירה וריקודים והמון חוגג  לעבר בית המדרש.

לאחר הכנסת הספר החדש להיכל נערכה סעודת מצוה לכבודה של תורה בהשתתפות גדולי ישראל.

קודם המעמד נכנסו התורם ויו"ר המועצה הדתית לגדולי ישראל ע"מ לכבדם בסיום כתיבת האותיות בספר התורה.

הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ס"ת לחניכי הישיבות בטלז סטון (צילום: יעקב כהן)

כיכר השבת
