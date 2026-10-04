 דלג לתוכן הראשי
מעמד מרגש

גלריה מיוחדת: מראות מהקבלת פני רבו המרכזית לרבני תימן

מעמד מרגש של הקבלת פני רב התקיים ביום רביעי, חוה״מ סוכות, במושב אחיעזר, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, עשרות רבני ערים, דיינים וחשובי רבני ק״ק תימן (חרדים)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

מעמד מרגש של הקבלת פני רב ושמחת בית השואבה התקיים ביום רביעי, חוה״מ סוכות, במושב אחיעזר, בהשתתפות עשרות רבני ערים, דיינים וחשובי רבני ק״ק .

בראש המעמד עמדו הגאון הרב שלמה מחפוד, הגאון המקובל הרב שמעון בצלאלי, הגאון הגדול הרב ששון כהן והאדמו״ר הגאון הרב אבנר עפג׳ין, ובמעמד שני הרבנים הראשיים לישראל.

המעמד קיבל משנה חשיבות כאשר שני הרבנים הראשיים עמדו יחד על במה אחת לצד עשרות מרבני תימן, ובדבריהם הביעו את הערכתם הרבה למסורת המפוארת ולמנהגי אבותינו, אשר יסודותיהם בהררי קודש ועברו במסירות מדור לדור.

היה זה ביטוי מרגש של כבוד, הערכה והכרה בעומקה ובחשיבותה של מורשת יהדות תימן, ובחשיבות המשך שימור מנהגי הקהילה, מסורת הפסיקה והמורשת הרוחנית המפוארת שנשמרה במסירות והגיעה עם יהודי תימן לארץ ישראל.

הערכה זו באה לידי ביטוי גם בעשייה הציבורית, ובין היתר בצעדיו של , אשר העמיד ומינה מספר דיינים מקרב בני ק״ק תימן – צעד המבטא הכרה ביכולתם, בחריצותם ובמסירותם לתורה, לצד ההערכה למסורת הפסיקה ולמנהגי אבותיהם.

הרב הראשי, הגאון הרב קלמן מאיר בר שליט״א, הודה ליוזמי המעמד, הרב חזקיהו סאמין והרב יניב שפירא, וציין לשבח את פעילותם הציבורית ואת תרומתם הרבה במסגרת תפקידיהם למען שירותי הדת בישראל.

ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע
ממראות האירוע

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

חרדיםהראשון לציוןתימןמורשתמעמד

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אירועים אלו מחזקים את שורשי ומנהגי העדה זכינו 2 רבנים ראשיים שהדירו את שורש מנהגי עדת תימן
חיים

עוד בחרדים

שמחה אמיתית

||
8

זַכָּאָה חוּלְקֵיהוֹן דְיִשְׂרָאֵל

||
3

סיכום מבזקי היום 

|

בשעות לא שעות

||
1

אַשְׁרֵי זִקְנוּתֵנוּ

|

ש

הזדמנות שלא תישאר לנצח…

אסף מגידו|מקודם
ש

רגע לפני שאתם מרימים ידיים

אסף מגידו|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

האזינו

|

לאחר ימי החולשה

||
3

"אולי נסע למירון"

||
3

חיזוק לעמלי התורה

||
1

האזינו

|

"יש ילדים בבית גם"

||
5

דקה מבית ההוראה

|

האזינו 

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר