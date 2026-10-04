גלריה מיוחדת: מראות מהקבלת פני רבו המרכזית לרבני תימן

מעמד מרגש של הקבלת פני רב ושמחת בית השואבה התקיים ביום רביעי, חוה״מ סוכות, במושב אחיעזר, בהשתתפות עשרות רבני ערים, דיינים וחשובי רבני ק״ק תימן.

בראש המעמד עמדו הגאון הרב שלמה מחפוד, הגאון המקובל הרב שמעון בצלאלי, הגאון הגדול הרב ששון כהן והאדמו״ר הגאון הרב אבנר עפג׳ין, ובמעמד שני הרבנים הראשיים לישראל.

המעמד קיבל משנה חשיבות כאשר שני הרבנים הראשיים עמדו יחד על במה אחת לצד עשרות מרבני תימן, ובדבריהם הביעו את הערכתם הרבה למסורת המפוארת ולמנהגי אבותינו, אשר יסודותיהם בהררי קודש ועברו במסירות מדור לדור.

היה זה ביטוי מרגש של כבוד, הערכה והכרה בעומקה ובחשיבותה של מורשת יהדות תימן, ובחשיבות המשך שימור מנהגי הקהילה, מסורת הפסיקה והמורשת הרוחנית המפוארת שנשמרה במסירות והגיעה עם יהודי תימן לארץ ישראל.

הערכה זו באה לידי ביטוי גם בעשייה הציבורית, ובין היתר בצעדיו של הראשון לציון, אשר העמיד ומינה מספר דיינים מקרב בני ק״ק תימן – צעד המבטא הכרה ביכולתם, בחריצותם ובמסירותם לתורה, לצד ההערכה למסורת הפסיקה ולמנהגי אבותיהם.

הרב הראשי, הגאון הרב קלמן מאיר בר שליט״א, הודה ליוזמי המעמד, הרב חזקיהו סאמין והרב יניב שפירא, וציין לשבח את פעילותם הציבורית ואת תרומתם הרבה במסגרת תפקידיהם למען שירותי הדת בישראל.