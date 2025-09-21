כיכר השבת
בלי החסידים

בימי הרחמים: האדמו"ר מערלוי בתפילה מרגשת בקבר התנא בטבריה

לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)

האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מערלוי בתפילה ע"י ציון התנא רבי מאיר בעל הנס (צילום: מ. אדלר )

