בימי הרחמים: האדמו"ר מערלוי בתפילה מרגשת בקבר התנא בטבריה
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
כמסורת רבות בשנים, גם השנה שבתו מאות חסידי זוועהיל בראשות רבם ומאורם, האדמו"ר מזוועהיל באתרא קדישא מירון, לשב"ק לפני אמירת סליחות הראשונות | בצאת השבת המרוממת זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת צלוחית של דבש מבורכת | באשמורת הבוקר של יום ראשון זכו לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כשהאדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בחצר ציון הרשב"י בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נטלו חלק בשמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכד האדמו"ר מקוזמיר שנערכה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | הגאון חכם רבי ניסים בן שמעון נשא דברי תורה במהלך הסעודה לכבוד שמחת חתן וכלה | בין האדמו"רים נצפה האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב שהגיע לביקור בזק בארץ (חסידים)
כבר בימים אלו, ימים ספורים לפני ראש השנה, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים, כנהוג בקרב חסידים ואנשי מעשה מדורות עברו לבחור אתרוג נאה עוד לפני ראש השנה, מתוך 'חביבות המצווה' | שוקי לרר, מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל שכבר עסקו בשבוע האחרון בבדיקת האתרוגים המרוקאים של באדוש - זן 'חזון איש', כשהם בוחנים בקפידה את הפיטם, העוקץ והצורה הכללית | צפו בתיעוד (חרדים)
יממה לפני ראש השנה - בזמן שרבבות עושים דרכם לאומן, לשהות סמוך ונראה לציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, חושפים אנו כאן ב'כיכר השבת' סיפור מרתק על אדמו"ר משנות קדם, שטען כי יודע את מקום קבורתו האמיתי הרה"ק רבי נחמן מברסלב, אך בחר לשמור את הסוד עמו עד יומו האחרון (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח קומת השטיבלעך - חדרי התפילה החדשים, בבית המדרש של החסידות באיזור 'ליע גארדענס' שבווילאמסבורג | אחר שקבע את המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים ונשא מאמרות קודשו לפני בני הקהילה | במעמד השתתף גם האדמו"ר מלינסק המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במעונו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ בחיפה | הראשל"צ, שביקר בעיר בכדי למסור מספר שיחות חיזוק הגיע לביקור, במהלכו העניק לאדמו"ר אחד מספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית עם חתימתו | בסיום הביקור ליווה אותו האדמו"ר עד לרחובה של עיר ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה הבאה (חרדים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי אברהם רוזנפלד | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | במהלך השמחה זימרו החסידים ניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה בת האדמו"ר מאשלג, עם החתן הבחור המופלג הרב שלמה גלבשטיין, מבכירי ישיבת 'חיי משה', בן הרה"ג ר' חיים צבי גלבשטיין | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב אבן עזרא בבני ברק | במהלך השמחה נשא הרבי אמרות קודש, וכן פצח בריקוד נלהב לקול מצהלות החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מפרמישלאן, בן לחתנו הרב יחיאל נתן זייבלד, בן אב"ד אלדשטאט | בהיכנס האדמו"ר לשמחה, העלה חתן המצוות שלהבת אש בנרות, בהמשך פצחו בריקוד נלהב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול נאה בדרוש ובאגדה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
התרגשות שיא בחצה"ק גור, לאחר שבועות של היעדרות, האדמו"ר מגור הופיע לראשונה לתפילת מנחה בבית מדרשו הגדול בירושלים | בתוך כך, האדמו"ר חזר לקבל קהל חסידיו לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)
0 תגובות