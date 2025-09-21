בלי החסידים בימי הרחמים: האדמו"ר מערלוי בתפילה מרגשת בקבר התנא בטבריה לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:40