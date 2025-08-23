מעמד מרגש ויוצא דופן התקיים ביום חמישי האחרון בהיכל בית המדרש של חסידות אלכסנדר, כאשר נחגגה שמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מאלכסנדר. מעמד זה קיבל נופך היסטורי וסנטימנטלי במיוחד, שכן זוהי השמחה האחרונה שתתקיים בבניין הנוכחי של בית המדרש המיתולוגי לפני הריסתו.

הנין הרך, בן לבנו של נכד האדמו"ר, נכד להרה"צ רבי אליעזר יצחק דנציגר, חתנו של האדמו"ר מקאמרנא ארזי הבירה מירושלים, אבי הבן הוא חתנו של הרה"צ רבי יעקב מייזליש, חתן האדמו"ר מטשאקאווא. השמחה המרוממת סגרה למעשה פרק בהיסטוריה של בית המדרש, שהיה עד כה בית רוחני למאות החסידים.

במהלך הימים הקרובים יחלו העבודות להריסת המבנה הנוכחי, ועל יסודותיו יוקם בניין חדש ומפואר שישמש את הקהילה המתפתחת. המעמד המרגש, שהתקיים בפעם האחרונה בין כותלי ההיכל הקדוש, עוררה רגש עז הן לחסידים והן לאדמו"ר.