בטירחא דגופא: צפו כשהרה"צ מבעלזא ביקר במפעל התפילין

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יקירו של האדמו"ר מבעלזא, הגיע השבוע לביקור מיוחד במפעל התפילין בבני ברק, לקראת שמחת בר המצווה של בנו – הבחור משה יהושע רוקח - הקרוי ע"ש זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע"א, הצפויה להתקיים בחודש תשרי הקרוב.
במהלך הביקור, עקב הרה"צ מקרוב אחר כל שלבי הכנת התפילין, תוך שעסק בעסק המצווה הלכה למעשה בהידור רב.
בסיום הביקור ערך הרה"צ טיש 'לחיים' מיוחד, בנוכחות בני המשפחה ועובדי המפעל.
שמחת הבר מצווה, שתיערך בעזה"י בסמיכות לימים הנוראים, צפויה להיות אירוע מרכזי בחצר הקודש בעלזא, בהשתתפות אלפי חסידים מהארץ ומהעולם.
