כיכר השבת
חודש אחר הסתלקותו

ריקודים ושירה: חסידי בעלזא סגרו את רחובות חיפה במעמד אדיר לזכרו של ראש הישיבה 

ברוב פאר והדר התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה, לעילו נשמת הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש | שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)

הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)

ברוב פאר והדר התקיימה הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה. את הספר תרם הנדיב ר' חיים הלוי הופמאן, לעילוי נשמת גיסו, הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש.

המעמד החל בתהלוכה חגיגית ברחובות העיר, בליווי תזמורת וריקודי ההמון. תלמידי הישיבה, לצד בני הקהילה ורבניה, חסידים ליטאים וספרדים ליוו את הספר החדש בהתרגשות גדולה עד להיכל הישיבה.

עם הכנסתו של ספר התורה להיכל נאמרו מזמורים מיוחדים כמנהג החסידות, והכיבודים ניתנו לתורם, לרבנים ולבני המשפחה.  

לאחר מכן התקבצו כל המוזמנים ובני המשפחה לסעודת מצווה חגיגית באולם החדש "באר יצחק" שע"י מוסדות סערט ויז'ניץ בעיר, בשיא האירוע הוענקה לנדיב ברכה מיוחדת, ממוסגרת בזכוכית ובעץ, כהוקרה על נדבת ליבו. 

האירוע נחתם בשירה, ריקודים וברכת תודה לכל המסייעים.

הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
האדמו"ר מנדבורנה חיפה במעמד הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
מקהלת בחורי בעלזא בהכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)
הכנסת ספר תורה לישיבה לצעירים דחסידי בעלזא חיפה (צילום: שמואל שנקר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

חודש אחר הסתלקותו

|

דמעות ושמחה

|

במסגרת שבת חיזוק

|

מתאחדים למען המורשת

|

שעה של התעלות

|

ערב של שמחה

|

צפו בתיעוד

||
1

שפע קודש

||
4

כהכנה לימים הנוראים

|

במהלך ביקור הוד

|

מעמד מרגש

||
1

כלל החסידים התאספו

||
4

הסגולה למוצאי שבת

|

דאגה בחסידות

||
1

בשורה משמחת

||
11

חילופי משמרות

||
7

לאחר התייעצות עם הרופאים

||
10

לאחר חודשים בארה"ב

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר