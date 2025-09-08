ברוב פאר והדר התקיימה הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה. את הספר תרם הנדיב ר' חיים הלוי הופמאן, לעילוי נשמת גיסו, הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש.
המעמד החל בתהלוכה חגיגית ברחובות העיר, בליווי תזמורת וריקודי ההמון. תלמידי הישיבה, לצד בני הקהילה ורבניה, חסידים ליטאים וספרדים ליוו את הספר החדש בהתרגשות גדולה עד להיכל הישיבה.
עם הכנסתו של ספר התורה להיכל נאמרו מזמורים מיוחדים כמנהג החסידות, והכיבודים ניתנו לתורם, לרבנים ולבני המשפחה.
לאחר מכן התקבצו כל המוזמנים ובני המשפחה לסעודת מצווה חגיגית באולם החדש "באר יצחק" שע"י מוסדות סערט ויז'ניץ בעיר, בשיא האירוע הוענקה לנדיב ברכה מיוחדת, ממוסגרת בזכוכית ובעץ, כהוקרה על נדבת ליבו.
האירוע נחתם בשירה, ריקודים וברכת תודה לכל המסייעים.
