למה הרבי מסערט ויז'ניץ הופיע לביקור אצל הרבי מקרעטשניף?

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף, לביקור נימוסין, זאת כדי להביע את תנחומיו על פטירת אחותו של האדמו"ר, הרבנית הצדקנית מרת שפרה טויבא מייזליש ע"ה, אשת יבלחט"א הגה"צ רבי דוד דב מייזליש אב"ד ווייצטען ויליאמסבורג, אשר נפטרה לדאבון לב לאחר שנות מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה.
במהלך ימי השבעה שהה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לימי מנוחה באוסטריה, ולכן השלים כעת בביקור נימוסין כיאה "תשלומין לימי השבעה".
האדמו"ר מקרעטשניף קידם ברוב כבוד את פני האדמו"ר, והרחיבו בנועם שיח ברום מעלת קדושת הימים הבאים לקראתנו לשלום, הימים הנוראים. במהלך הביקור הורה האדמו"ר מקרעטשניף להכניס כיבוד, ולאחר שאיחלו לחיים זה לזה, נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב, בברכת 'כתיבה וחתימה טובה'.
