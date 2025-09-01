תשלומין לימי השבעה למה הרבי מסערט ויז'ניץ הופיע לביקור אצל הרבי מקרעטשניף? ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ברחובות, שהתרגש מהופעתו של האדמו"ר לביקור במעונו | הרבי אשר הגיע לביקור נימוסין להשלים תשלומין של ימי השבעה שישב הרבי מקרעטשניף על פטירת אחותו ע"ה, הרחיב בנועם שיח בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:33