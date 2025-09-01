כיכר השבת
תשלומין לימי השבעה 

למה הרבי מסערט ויז'ניץ הופיע לביקור אצל הרבי מקרעטשניף?

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ברחובות, שהתרגש מהופעתו של האדמו"ר לביקור במעונו | הרבי אשר הגיע לביקור נימוסין להשלים תשלומין של ימי השבעה שישב הרבי מקרעטשניף על פטירת אחותו ע"ה, הרחיב בנועם שיח בשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, בסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים) 

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף, לביקור נימוסין, זאת כדי להביע את תנחומיו על פטירת אחותו של האדמו"ר, הרבנית הצדקנית מרת שפרה טויבא מייזליש ע"ה, אשת יבלחט"א הגה"צ רבי דוד דב מייזליש אב"ד ווייצטען ויליאמסבורג, אשר נפטרה לדאבון לב לאחר שנות מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה.

במהלך ימי השבעה שהה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לימי מנוחה באוסטריה, ולכן השלים כעת בביקור נימוסין כיאה "תשלומין לימי השבעה".

האדמו"ר מקרעטשניף קידם ברוב כבוד את פני האדמו"ר, והרחיבו בנועם שיח ברום מעלת קדושת הימים הבאים לקראתנו לשלום, הימים הנוראים. במהלך הביקור הורה האדמו"ר מקרעטשניף להכניס כיבוד, ולאחר שאיחלו לחיים זה לזה, נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב, בברכת 'כתיבה וחתימה טובה'.

