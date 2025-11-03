כיכר השבת
התעלות בצל הזכרון

מסע 'לך לך': כך ציינו ב'מתמידים' שבע שנים להסתלקותו של מייסד הקהילה

באתרא קדישא מירון שבתו במהלך השבת האחרונה, מאות אברכי קהילת המתמידים, כמסורת זה רבות בשנים | במהלך השבת ציינו שבע שנים להסתלקותו של מורם ורבם הגה"צ רבי יהודה לייב מינצברג זצ"ל | צפו בתיעוד מערב שב"ק ומצאתה (חסידים) 

שבת התאחדות קהילת המתמידים במירון (צילום: יהושע פרוכטר)

שבת של התעלות והתחזקות עברה על מאות אברכי קהל עדת ירושלים – ישיבת המתמידים, אשר התכנסו לשבת המסורתית הנערכת מדי שנה בפרשת 'לך לך', המציינת מסורת של למעלה מ-40 שנה בקהילה.

השבת התקיימה באתרא קדישא מירון, בסמוך לציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראשות רבה של קהל עדת ירושלים, הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג, לצד ראשי ורבני הקהילה.

במהלך שבת זו ציינו בני הקהילה גם את יום היארצייט השביעי להסתלקותו של מנהיג הקהילה, הגה"צ רבי לייב מינצברג זצ"ל, אשר ייסד והנהיג את השבת המרוממת.

במהלך סעודות השבת, שהתקיימו באווירה של התעלות ודביקות, נשאו דברים מרגשים רבני הקהילה והעלו על נס את זכרו הבלתי נשכח של מורם ורבם זצ"ל, וכן את דרכו המיוחדת בחינוך ובהנהגה.

בצאת השבת נערך מעמד החלאקות לעשרות מילדי הקהילה שהגיעו לגיל שלוש.

שבת התאחדות קהילת המתמידים במירון (צילום: יהושע פרוכטר)
