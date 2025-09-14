לָחֹן חִנָּם בָּאִים אֵלֶיךָ צפו: רגעי התעוררות בסליחות ראשונות בחצה"ק פינסק קרלין מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:22