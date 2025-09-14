צפו: רגעי התעוררות בסליחות ראשונות בחצה"ק פינסק קרלין

מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
כלל בחורי ישיבת 'חכמי לובלין', לצד חסידי 'שבט הלוי' התאספו באשמורת בוקר יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הישיבה | לפני התיבה ירד ראש הישיבה - האדמו"ר משבט הלוי, עטוף בטליתו, כשמעת לעת געה בבכי נסער על עמוד התפילה, מחזה שעורר רגש עז בקרב כל הנוכחים (חסידים)
שעה קלה לאחר שסיים האדמו"ר מטשערנוביל לומר את הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול של מכנובקא בעלזא בבני ברק, צעדו לתוככי בית המדרש, מאות חסידי מכנובקא בעלזא לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך, כשהאדמו"ר עובר לפני התיבה, בנוסח המלבב מדור דור של אדמו"רי החסידות | לאחר אמירת הסליחות התפלל הרבי תפילת שחרית עם כל הקהל הקודש, וסיים ספר תהילים כנהוג (חסידים)
בפאתי הרחובות רש"י ורבי עקיבא בבני ברק, עוד טרם שהאיר היום, האיר האור בהיכל בית המדרש נאראל. שם, אל מול קהל חסידיו, ירד האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי העיר, לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות | לימינו של הרבי עמד בנו, הגה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל | הצלם שוקי לרר בחר שלא להחמיץ את המעמד המיוחד, ומגיש תיעוד של הרגעים המרוממים (חסידים)
מאות חסידים התכנסו לאמירת הסליחות הראשונות בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות קודם אמירת הסליחות לפני אדון כל | בדבריו פירש ראש הישיבה במתק לשון קודשו את משמעות אמירת "אשרי יושבי ביתך" בפתח אמירת הסליחות | צפו בדברים (חסידים)
גדולה ורבה הייתה התרגשותם של כלל חסידי פשעווארסק, עם חנוכת בית המדרש ההיסטורי של החסידות באנטוורפן שנחנך מחדש לאחר שיפוץ מקיף במיוחד | המבנה המורחב יכיל עוד 600 מקומות ישיבה | אמש, חנך האדמו"ר לראשונה את בית אבותיו | צפו בתיעוד (חסידים)
זקני חסידי ויז'ניץ זכו במהלך היום - יום ראשון של סליחות, לזכות להיכנס אל הקודש פנימה, להתברך בכל מילי דמיטב ע"י האדמו"ר מויז'ניץ לקראת ימי הרת עולם | האדמו"ר העניק צלוחיות דבש לברכה עבור התורמים הנכבדים לקופת ה'מעמדות' | שוקי לרר הצטופף בין החסידים, ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
כשאימת הדין נסוכה על פניו, צעד האדמו"ר מפרמישילאן באשמורת הבוקר אל מקום תפילתו בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, שם התעטף בטליתו, ועבר לפני התיבה בקול שעורר את כלל החסידים לתשובה שלימה | שוקי לרר תיעד מעטיפת הטלית ועד אמירת הסליחות | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)
אלפי חסידי צאנז התאספו באשמורת בוקר יום הראשון לאמירת סליחות ראשונות ברוב עם הדרת מלך, בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז, אשר ירד לפני התיבה והרטיט את הלבבות בתפילתו היוקדת בהתעוררות עצומה | כמנהג אדמו"רי החסידות, נשא הרבי שיחת התעוררות לפני האלפים, הרבי קרא לחסידים להרבות בתשובה, לפשפש במעשיהם ולהיטיב את דרכיהם לקראת ימי הדין והרחמים | לציין כי עם בואם של החסידים לסליחות, כבר חיכתה להם מפת המקומות בהיכל רוזנברג, כדי שכל אחד יוכל לשריין את מקומו לקראת ימי הרת עולם (חסידים)
הרבי מאלכסנדר ארה"ב, השוהה בימים אלו בארה"ק, הופיע למעמד סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו ברחוב חזון איש בבני ברק | הרבי עמד ע"י תיבת הש"ץ, והחסידים נעמדו כגורן מסביב | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר, להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה', לקראת חזרתו למעונו בבורו פארק (חסידים)
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
אל היכל בית מדרשו של הרבי הצדיק מקאליש בבית שמש, נהרו המונים לאמירת הסליחות בצל קודשו של האדמו"ר | לאחר אמירת הסליחות זכו לעבור ולקבל מידי קודשו צלוחית דבש מבורכת לקראת השנה החדשה | האדמו"ר שישב עטור בטלית מעוטרת בעטרות כסף, העניק את הדבש בצירוף ברכותיו לרוב לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה, ירד הרבי ממודז'יץ לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, ברוב עם הדרת מלך, בנוסח המלבב מדור דור, כשהוא משלב במהלך התפילה ניגונים עתיקים של אדמו"רי החסידות (חסידים)
מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ שהתאספו למעמד סיום כמה מסכתות שבש"ס, הופתעו באחת כאשר אל המקום נכנס הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד | לדבריו, הוא הופיע במפתיע כמחווה מרגשת עבורם שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הק' כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
מאות חסידי אלכסנדר פתחו את ירח האיתנים באמירת הסליחות הראשונות באודיטוריום העירוני בבני ברק, שם יחגגו ברינה את כל חגי חודש תשרי | מקום הקודש של האדמו"ר הוכשר מבעוד מועד עם ארון קודש קטן ובמה מוגבהת, וכלל החסידים השתפכו בתחינה לפני בורא כל יצור שיערב עתירתנו לשנה טובה ומתוקה (חסידים)
בחצות ליל מוצאי שב"ק התאספו כלל חסידי ספינקא מרחבי הארץ, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"ר במרכז החסידות ברחוב דונולו בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה על במה מוגבהת מול ארון הקודש, כשבשורה הראשונה מתחתיו עומדים נכדיו הצעירים לבושים בקולפיקים כנהוג בשבתות ובימים טובים (חסידים)
בחצות הלילה יצא האדמו"ר מדארג מחדרו בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, וצעד אל עבר מקומו עטוף בטלית, כשאימת ימי הדין נסוכה על פניו, ובקול אדיר וחזק עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, כשכלל מאות החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת מול ארון הקודש (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו לאמירת סליחות הראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאדיגורה במרכז החסידות בבני ברק | לפני התיבה עבר המשב"ק הרב מרדכי שלמה כהן, והאדמו"ר יצא מהדאווין שטוב של אדמו"רי החסידות לאמירת 'עֲנֵנוּ' כנהוג | פרחי החסידים עמדו על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת הימים הנוראים (חסידים)
0 תגובות