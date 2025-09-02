שבת מרוממת ונעלה עברה על קהל עדת מי מנה, חסידי סאטמאר המתגוררים בעיירת מאנסי, אשר זכו להנות משלחנו של מלך, להסתופף בצילא קדישא של האדמו"ר, לשבת התאחדות והתעלות' במסגרת שבת 'הקהל', במלון 'ארמון - קאנעטיקוט'. במהלך השבת ציינו את הילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'ייטב לב' זי"ע, שחל בו ביום - ו' אלול.

השבת כולה הוקדשה במיוחד לבני הקהילה, ובהם רבנים ותלמידיהם, מורי הוראה ומרביצי תורה, חברי "אהבת קדומים", בעלי בתים נכבדים, אברכים יקרים ובחורי חמד, מכל רחבי מאנסי והסביבה. המטרה העיקרית הייתה "הקהל את העם למען ישמעו ולמען ילמדו" מפיו של מנהיג העדה, כדי לספוג דברי הדרכה וחיזוק לאורך כל השבת, במטרה שיאירו את עיניהם וילמדו "את הדרך אשר נלך בה".

לשם כך, השבת כולה התקיימה מחוץ לעיר, באווירה נעימה ושלווה, כדי לאפשר לציבור לחוות את השבת בשלמותה, מתחילתה ועד סופה, בהתרוממות הרוח ובמנוחת הנפש, ולהפיק ממנה את המרב. בשל היותה שבת ייעודית לחסידי סאטמאר תושבי מאנסי בלבד, כל משתתף נדרש להציג כרטיס כניסה אישי עם ברקוד, שנסרק על ידי אנשי הביטחון בכניסה.

סדרי השבת החלו כבר ביום שישי אחר הצהריים עם סדרת שיעורי הכנה מגוונים ודרשות מיוחדות לכל הגילאים. בעלות המנחה של ליל שבת, הופיע האדמו"ר בהדרו בפתח המלון, והתקבל בכבוד מלכים ע"י ראשי הנהלת הקהילה.

האדמו"ר סייר תחילה במקום, ולפני זמן הדלקת נרות נכנס לביהמ"ד הגדול, שם העלה נרות נשמה לרגל הילולת בעל ה'ייטב לב' זי"ע, לאחר מכן חבש האדמו"ר פאר מלבוש השטריימיל על ראשי מספר חתנים, ונכנס להיכל עריכת השולחנות, שם בירך "להדליק נר של שבת" והדליק נרות שבת.

כנהוג בחצרות הקודש, ירד האדמו"ר לפני התיבה לתפילת מנחה, לפני קבלת שבת נשא דברים נלהבים הגאון רבי מאיר צוויבל, מרבני הקהילה בוויליאמסבורג.

במהלך כל השבת, אמר הרבי קדיש לאחר כל התפילות, וגם ירד לפני התיבה לתפילת שחרית לכבוד ההילולא קדישא.

בעת עריכת השולחנות הטהורים עורר הרבי את הקהל בדברים, בליל שב"ק לאחר קידוש יצאו כלל הבחורים לאכול באולם נפרד, וחזרו רק בהמשך לשירת הזמירות ולשמוע דברות הקודש.

לאחר אכילת הדגים בליל שב"ק, נשא הרבי דברי קודש ארוכים והדגיש כי היום עומדים ביום ההילולא של בעל ה"ייטב לב" זיע"א, אשר ייסד דרך חדשה בעולם החסידות, המבוססת על שלושת עמודי העולם: תורה, עבודה וגמילות חסדים. הרבי פירט את שלושת הכללים הללו, אותם כל יהודי צריך לקיים כדי להיקרא חסיד ההולך בדרכו של בעל ה"ייטב לב" זיע"א.

בהמשך הטיש, נשא הרבי דברי קודש נוספים בנוגע לחינוך הבנים. הוא עורר את הציבור להקפיד על כך שילדיהם לא ידברו שקר או ניבול פה, להיזהר עם מי הם מתחברים, ולבחון אותם בלימודם. הרבי הדגיש את חשיבותן של סעודות שבת מרוממות יחד עם הילדים, את הצורך להשגיח עליהם בכל עניין, ואת חשיבות הכיבוד והחיזוק של המלמדים – הן בכסף והן במילים טובות – כדי שבעזרת השם יזכו לגדל דורות ישרים וחסידיים עד ביאת הגואל.

בסיום הברכה, כיבד הרבי את הגאון אברהם צבי וואזנר, אב"ד סאטמאר מאנסי, בברכת המזון. לאחר מכן, סיפר הרבי עובדות וסיפורי קודש מההילולא במשך זמן ממושך. הוגשו פירות, והבחורים עברו לקבל שיריים. הטיש הסתיים סמוך לשעה שתיים לפנות בוקר.

בצפרא דשבתא, לפני התפילה, נערך "מעמד רבתי ללימוד התורה", בו כלל הציבור, זקנים עם נערים, עסקו בלימוד בחברותא.

בקריאת התורה, עלו לתורה נדבני ופטרוני השבת, אשר תרמו סכומים נכבדים ורכשו זכויות בבניין החדש של הישיבה הקטנה "קניין תורה". לאחר שעלו לתורה, הורה הרבי לערוך "מי שברך" מיוחד לפטרוני השבת, וכן "מי שברך" נפרד לרפואת הבחור יוסף יהושע בן פרומט בילא. לתפילת מוסף, כיבד הרבי את הגה"צ אב"ד סאטמאר מאנסי.

לאחר התפילה, ערך הרבי את הקידושא רבא באחד החדרים הצדדיים, לשם הוזמנו במיוחד הנדבנים והפטרונים. לאחר שהרבי קידש וטעם מזונות ודגים, נשא דברים הרה"ג ר' דוד שלמה לאוב, והודיע כי במהלך העליות לתורה נאסף הסכום העצום של שניים וחצי מיליון דולר לטובת בניין הישיבה הקטנה החדש, הנמצא בשלבי בנייה. הרבי עצמו התחייב לגייס מיליון דולר נוספים עבור הבניין. לאחר מכן, שרו המשתתפים מספר ניגונים, והרבי סיפר סיפורי קודש מבית סיגט ובירך את כל הנדבנים.

בחורי החמד שאחזו באמצע סעודת יום השבת, הופתעו באחת לראות את האדמו"ר נכנס לתוך האולם, האדמו"ר עורר את הבחורים בדברות קודש, להקפיד על טבילה במקווה, להתפלל בקול, להבין את מה שלומדים, להימנע משיחת חולין עם התפילין ולהתנהג כראוי לבחור חסידי בכל עניין, וסיים בברכת קדשו.

לאחר מכן, ערך הרבי את סעודת שבת יחד עם הציבור כולו. לאחר נטילת ידיים, המשיך הגה"צ אב"ד סאטמאר מאנסי, בדרשתו. בסופה, הודה מקרב לב לרבי על הזכות המיוחדת שהעניק לציבור לחוות שבת שכזו, ואיחל לרבי שימשיך להשפיע מתורתו עוד שנים ארוכות ובריאות. לאחר אכילת הדגים, נשא הרבי דברי קודש נוספים, בהם הדגיש את חשיבות לימוד התורה של כל יהודי וקרא לכולם לקבוע עיתים לתורה באחת מחבורות הקהילה. בברכת המזון, חילק הרבי שיריים לכל המלמדים במוסדות.

שיאו של השבת המרוממת הגיע במהלך סעודה שלישית, כשנשא הרבי דברי התעוררות ומוסר לקראת ימי הרחמים והרצון. לאחר סעודה שלישית ותפילת ערבית, ערך הרבי הבדלה והאציל ברכת שבוע טוב לכל הקהל הקודש.

השבת ההיסטורית הגיעה לשיאה במוצאי שבת, במעמד נשגב של 'התחלת כתיבת ספר תורה', שנכתב על ידי כלל הקהילה לכבודו ולזכותו של הרבי. עם הופעתו של האדמו"ר למעמד, פצח הרבי במחולות קודש. לאחר שירת ניגוני התעוררות, כתב הרבי את האותיות הראשונות בספר התורה. הרבי איחל "לחיים" לציבור ודיבר על מעלתה של התורה הקדושה, אשר מלמדת זכות על כלל ישראל. הוא הדגיש כי בניגוד למנהג אמריקה, בה מוצאי שבת עלולים לשקוע בעניינים גשמיים, הקהילה שמחה עם התחלת כתיבת ספר תורה, דבר אשר ימליץ זכות על הציבור.

הרבי הוסיף ושיבח את קהילת מאנסי, אותה כינה "קהילה נאה וחסידה" שניתן להתגאות בה, ובפרט את רבה החשוב, ששמו הולך לפניו. הוא סיכם את הרגשות העזים לאחר שבת של אחדות ואמר כי למרות שהם חוזרים הביתה, הם נשארים מקושרים לרבי. לבסוף, סיים בברכות רבות לציבור כולו.

המעמד המשיך עם ריקודים סוערים לכבודה של תורה. לאחר מכן, עברו כל המשתתפים לאחל "שבוע טוב" ולקבל "צלוחית דבש" שהרבי בירך. קרוב לחצות הלילה, ליוו המוני החסידים את הרבי בשירה וזמרה לאחר שבת כה מרוממת.