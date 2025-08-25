כיכר השבת
רבבות נהרו ל'קריית יואל': כך נראתה ההילולא קדישא בסאטמר

רבבות חסידי סאטמר ציינו את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע, בצל האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק מסדרי היום הגדול בצל הקודש, החל מהדלקת הנרות לפני תפילת ערבית, ועד עריכת השולחן הטהור לפני קהל עדת מי מנה (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בהדלקת הנרות על ציון בעל ה'ויואל משה' ביום ההילולא (צילום: בחצרות סאטמאר)

תיעוד ענק מיומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר, בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר.

בליל יום ההילולא העלה האדמו"ר נרות ועבר לפני התיבה לתפילת ערבית, במניין מיוחד בביתו נאווה קודש.

בבוקר יום ההילולא התפלל האדמו"ר תפילת שחרית בהיכל ישיבתו המעטירה סניף 'דברי יואל', לאחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים, ונשא מאמרותיו במשנת בעל ההילולא.

בצהרי היום פקד האדמו"ר בראש קהל עם קודש את הציון הקדוש בבית החיים ב'קריית יואל' במונרו, האדמו"ר העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט.

לעיתותי ערב הסבו רבבות חסידי סאטמר לטיש הילולא המרכזי שערך האדמו"ר, ובו נשא את המשא המרכזי לפני העם במשנתו הבהירה של בעל ההילולא, ודרכו הברורה שהותיר מורשה לרבבות ההולכים לאורו הזך והבהיר עד עצם היום הזה - ונושאים את דגל היהדות הנאמנה בגאון ובעוז.

האדמו"ר מסאטמר בתפילת ערבית בליל ההילולא (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בעליה לציון הק' של בעל ה'ויואל משה' ביום ההילולא (צילום: בחצרות סאטמאר)
הילולא קדישא בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
