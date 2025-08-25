מכל קצוות ארה"ב רבבות נהרו ל'קריית יואל': כך נראתה ההילולא קדישא בסאטמר רבבות חסידי סאטמר ציינו את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע, בצל האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק מסדרי היום הגדול בצל הקודש, החל מהדלקת הנרות לפני תפילת ערבית, ועד עריכת השולחן הטהור לפני קהל עדת מי מנה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:41