רבבות נהרו ל'קריית יואל': כך נראתה ההילולא קדישא בסאטמר

תיעוד ענק מיומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר, בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר.
בליל יום ההילולא העלה האדמו"ר נרות ועבר לפני התיבה לתפילת ערבית, במניין מיוחד בביתו נאווה קודש.
בבוקר יום ההילולא התפלל האדמו"ר תפילת שחרית בהיכל ישיבתו המעטירה סניף 'דברי יואל', לאחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים, ונשא מאמרותיו במשנת בעל ההילולא.
בצהרי היום פקד האדמו"ר בראש קהל עם קודש את הציון הקדוש בבית החיים ב'קריית יואל' במונרו, האדמו"ר העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט.
לעיתותי ערב הסבו רבבות חסידי סאטמר לטיש הילולא המרכזי שערך האדמו"ר, ובו נשא את המשא המרכזי לפני העם במשנתו הבהירה של בעל ההילולא, ודרכו הברורה שהותיר מורשה לרבבות ההולכים לאורו הזך והבהיר עד עצם היום הזה - ונושאים את דגל היהדות הנאמנה בגאון ובעוז.
