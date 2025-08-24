מאות חסידי סערט ויז'ניץ יחגגו הערב ברינה את שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות הבחור דוד מתתיהו הגר, בן הרב יחיאל יהושע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ.
אירועי השמחה החלו הבוקר, יום ראשון - א' דר"ח אלול במרכז החסידות בחיפה, כשהאדמו"רים הניחו תפילין לראשונה לנכדם ברוב רגש, בעוד מאות החסידים צופים מהצד בדומיה.
בהמשך, אחר התפילה הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בהיכל הטישים, שם זימרו החסידים ניגוני הלל והודאה, וכן מניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, לרגל חודש אלול.
בשעות הצהריים הסבו בני משפחת המלוכה, במעון הקודש של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע, לסעודת מצווה, שם הרבו בסיפורי צדיקים וכן בשירה וזימרה.
כאמור, בשעות הערב יתאספו כלל החסידים מרחבי הארץ לחוג ולשמוח עם האדמו"ר בשמחתו הגדולה.
