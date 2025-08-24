כיכר השבת
החסידים נוהרים לחיפה

גל אירועי השמחה בסערט ויז'ניץ נפתחו הבוקר: נכד האדמו"ר 'מתברמ"ץ'

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ יחגגו הערב בחיפה את שמחת בר המצווה של נכד האדמו"ר, בן לבנו יקירו הרב יחיאל יהושע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ | הבוקר (ראשון) הניח האדמו"ר תפילין ברוב רגש לנכדו חתן המצוות, וכן חגג סעודת בר מצווה פנימית לבני משפחת המלוכה | צפו בתיעוד מפתיחת אירועי השמחה בחצר החסידית בחיפה (חסידים)  

4תגובות
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)

מאות חסידי סערט ויז'ניץ יחגגו הערב ברינה את שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות הבחור דוד מתתיהו הגר, בן הרב יחיאל יהושע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ.

אירועי השמחה החלו הבוקר, יום ראשון - א' דר"ח אלול במרכז החסידות בחיפה, כשהאדמו"רים הניחו תפילין לראשונה לנכדם ברוב רגש, בעוד מאות החסידים צופים מהצד בדומיה.

בהמשך, אחר התפילה הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בהיכל הטישים, שם זימרו החסידים ניגוני הלל והודאה, וכן מניגוני הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום, לרגל חודש אלול.

בשעות הצהריים הסבו בני משפחת המלוכה, במעון הקודש של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע, לסעודת מצווה, שם הרבו בסיפורי צדיקים וכן בשירה וזימרה.

כאמור, בשעות הערב יתאספו כלל החסידים מרחבי הארץ לחוג ולשמוח עם האדמו"ר בשמחתו הגדולה.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בהנחת תפילין לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בטיש לחיים משותף (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)
האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ בבר מצווה פנימי לנכדם (צילום: קול ברמה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (34%)

לא (66%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
בושה לחסידות סערט ויזניץ כמה חסידים יש לכם? אנחנו בחסידות בוטושאן יש הרבה יותר חסידים ממכם ואנחנו פשוט לא עושים מזה עסק, ממש חבל שאתם מפרסמים כל יום תמונות מאירועים זה מראה שאין לכם הרבה חסידים כמו אצלנו יש המון חסידים רק אנחנו לא מפרסמים את זה ברבים
יחיאל ביטמן
3
מזל טוב. א סך נחת. אבל אני לא מצליח להתרגל למראה המצחיק של האדמו"ר מסערט שבגיל 70 החליט פתאום בוקר אחד להוריד את הפיאות
אברהם הערש
2
ואיפה ברוך ?!
מירי קאפל
1
מה קרה? ילד בחיפה התברמץ? נו, שוין. מעניין את הסבתא.
אלי

עוד בחסידים ואנ"ש

זכר צדיק לברכה

|

נחשפו פגמים 

||
1

החסידים נוהרים לחיפה

||
4

 גַּם בָּרוּךְ יִהְיֶה

||
4

אלפי חסידים התאחדו

||
1

פְּנֵי הַמִּזְרָח עַד שֶׁבְּחֶבְרוֹן

||
1

התמסרות מיוחדת לתלמידים

||
1

"החסידים מפספסים את העיקר"

||
62

דאגה בעולם החסידות

||
4

מלייקווד למירון - תיעוד ענק

|

הרחבת גבולי הקדושה

||
5

תיעוד מרגעי השיא

||
3

הכרזות דרמטיות בטיש

||
4

תיעוד ענק

|

למעלה מחצי שעה

||
12

תיעוד מהמדשאות הירוקות

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר