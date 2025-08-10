כיכר השבת
ריקודים עד אור הבוקר

כִּי הִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת: אלפים במוצאי שבת נחמו בסקולען

אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)

מוצאי שבת נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: שוקי לרר)

המוני חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים, לצד אלפי תושבי בני ברק, השתתפו אמש – מוצאי שבת קודש "נחמו" – בסעודת ההודאה השנתית של חסידות סקולען, לציון ההצלה הפלאית של אדמו"רי בית סקולען זיע״א מגיא צלמוות בתקופת השואה האיומה.

המעמד נערך ברוב הוד והדר בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי ויז'ניץ בבני ברק, בשל ריבוי המשתתפים, ובראשותו של האדמו"ר מסקולען ירושלים, שעמד בראש האירוע ברגש רב ובהתרגשות עמוקה.

במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים, גדולי התורה, משפיעים ורבבות חסידים ואוהדים, אשר באו להזדהות, לשמוח ולהודות על הנס הגדול.

האדמו"ר נשא דברות חיזוק נלהבות, זכר לימים ההם, והאירוע נמשך בשירה, ריקודים ושמחה פורצת גבולות עד השעות הקטנות של הלילה.

המעמד הינו מסורת רבת שנים בקרב חסידות סקולען, ומהווה רגע שיא של הודאה לה' יתברך על החסד וההצלה לדורות.

מוצאי שבת נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: שוקי לרר)
