לפנות בוקר: האדמו"ר מטאהש העתיר בתפילה באוהל אבותיו בהונגריה
האדמו"ר מטאהש ששהה בימים האחרונים באיזור מדינת הונגריה, פקד אתמול (חמישי) בשעות לפנות הבוקר את אוהל אבותיו הק' בעיירת טאהש | האדמו"ר שהגיע מלווה בפמליה מצומצמת העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
ימים אחדים לפני המסע המרומם של האדמו"ר מסאטמר לארה"ק, בעוד כלל החסידים נרגשים לקראת ימי ההוד, פיאר האדמו"ר את השמחה בבית המשב"ק ואיש אמונו הרב חיים שלמה פישר, כשחגג שמחת אירוסי בתו למזל טוב | האדמו"ר הופיע בשמחה, סידר את סדר הקניין כנהוג, וקרא שטר התנאים | בהמשך ערך טיש לחיים והאציל ברכות לרוב למחותן הרם, לחתן ולשאר המחותנים | בשמחה השתתפו כלל רבני החסידות ועסקניה | צפו בתיעוד (חסידים)
מכל רחבי העולם, נפגשו אלפי שלוחי חב"ד לכינוס העולמי, הנערך פעם בשנה | מאיים מרוחקים בקריביים, מכפר נידחים באוקראינה, מיישובים ישראלים ומעיירות ברוסיה - מכל פינה בעולם, כולם יחד התאחדו לכינוס המסורת. שליח באי קטן בקריביים: "אני מרגיש כמו במשפחה אחת גדולה" (חרדים)
באולם 'יסודי התורה' בשכונת 'סטמפורד היל' בלונדון, נחגגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מביאלה לונדון. החתן, בנו של חתנו הרה"ג ר' ישראל שטרנבוך, עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר מנאדבורנא באניא, בת לבנו הרה"ג ר' יהושע לייפער, רב בית המדרש 'קהל חסידים' בעיר (חסידים)
קהל רב מתושבי ארה"ב פקדו בשבוע האחרון את ציונו הקדוש של האדמו"ר הרה"ק רבי אליהו יוסף מליניץ זי"ע, בבית העלמין היהודי בבאפלו | הציון הקדוש הפך למוקד עלייה לרגל בשנים האחרונות | האדמו"ר הינו המנהיג החסידי הראשון שנטמן באדמת ארצות הברית | צפו בתיעוד מיום ההילולא (חסידים)
בצעד היסטורי ישבות האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', יחד עם נגידי החסידות, במטרה קדושה לגייס סכומי כסף עצומים עבור מוסדותיו הק' בבית שמש | לקראת השבת יופיע הגה"צ אב"ד לימנוב ארה"ב (חסידים)
בחצה"ק טשארנאביל אשדוד ציינו ל"ח שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' זצ"ל | בצאת השבת נערך מעמד כבוד התורה לאברכי הכולל שעמלו ללא ליאות על התורה והעבודה | למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק | צפו בתיעוד (חסידים)
בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)
מאות בחורי ישיבות הקטנות של חסידי סאטמר מרחבי ארה"ב, התאספו במוצש"ק למעמד מיוחד של מבחן פומבי בעל פה, על כמה מסכתות שבש"ס, במסגרת ארגון 'ותלמודו בידו' | את הבחורים העמידו בכור המבחן הרבנים הגאונים רבי בנימין ברייער דומ"ץ ק"ק ויז'ניץ, וויען בב"פ, ורבי אברהם שווארץ | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסאטמר, שהביע הנאתו המרובה מידיעותיהם של התלמידים, והאציל מברכות קודשו לרוב (חסידים - עולם הישיבות)
במוצאי שב"ק האחרון פיאר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, את שמחת שבע הברכות בשילוב שמחת בר מצווה אצל מנכ"ל מוסדותיו הר"ר משה גרינפלד | האדמו"ר שממעט לצתא מביתו, הופיע בשמחה, ערך טיש לחיים, ופצח במחול עם החתנים, וכן עם שאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
במטוס פרטי ומפואר המריאו יחדיו הגיסים האדמורי"ם מבאבוב 45 והאדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, לביקור בזק בשיקאגו לפאר את השמחה בבית גיסם, הגה"צ רבי משה יוסף אונגר, אב"ד ווייטצען שיקאגו, בנישואי בתו | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בבית הנתיבות, בלימוד משותף במטוס הפרטי, הן בהלוך והן בחזור (חסידים)
באולם אימפריאל בויליאמסבורג נחגגה השבוע בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מקראלי, החתן הרב מאיר פרידמן, בן בכור לחתנו הרב אברהם ברוך פרידמן, בן הגה"צ אבד"ק ברעז'אן, בן הגה"צ אבד"ק אולם, וחתן הגה"צ אבד"ק זאליזשא, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מזלאטשוב ויליאמסבורג, בת לבנו הרב יששכר בעריש מאסקאוויטש, חתן הגה"צ אבד"ק תולדות אהרן ויליאמסבורג זצ"ל (חסידים)
בורו פארק החסידית חגגה בעוז את שמחת נישואי החתן הרב יוחנן טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא מב"פ, עב"ג הכלה בת אחיו, הרה"צ רבי פנחס טווערסקי | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מכל רחבי ניו יורק, שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק קרעטשניף סיגעט נחגגה סעודת הודאה לרגל יום הצלתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת צבי' זי"ע, מתאונת דרכים מחרידה שאירעה לפני שישים שנה. וכן על הצלתו של בנו, האדמו"ר בעל ה'רזא דאמונה' זיע"א, אשר לדברי החסידים ניצל מפני שלא הצטרף לרכב אביו ונסע ברכב אחר | יום ההצלה נחגג בראשות האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט, בבית מדרשו שבשכונת בית ישראל בירושלים (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
