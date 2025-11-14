כיכר השבת
לפנות בוקר: האדמו"ר מטאהש העתיר בתפילה באוהל אבותיו בהונגריה

האדמו"ר מטאהש ששהה בימים האחרונים באיזור מדינת הונגריה, פקד אתמול (חמישי) בשעות לפנות הבוקר את אוהל אבותיו הק' בעיירת טאהש | האדמו"ר שהגיע מלווה בפמליה מצומצמת העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מטאהש בתפילה בציון הק' בעיירת טאהש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטאהש בתפילה בציון הק' בעיירת טאהש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטאהש בתפילה בציון הק' בעיירת טאהש (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מטאהש בתפילה בציון הק' בעיירת טאהש (צילום: באדיבות המצלם)

