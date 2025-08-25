כיכר השבת
לזכרו של ראש הישיבה

"בית אשר": הונחה אבן הפינה לעוד פינה של תורה בטהרה במודיעין עילית 

במודיעין עילית התקיים מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה חדשה בשם "בית אשר", על שמו של ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש | במעמד השתתפו ראש הישיבה, הגאון הרב חנוך ארנטרוי, ורבנים נוספים מהישיבה (עולם הישיבות)

מעמד הנחת אבן הפינה לישיבת 'בית אשר' במודיעין עילית (צילום: באדיבות המצלם)
