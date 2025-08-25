מאות מבחורי חסידות סאדיגורה השתתפו בקעמפ "משיבת נפש" במגדל העמק | האדמו"ר הגיע במיוחד לביקור מרגש במתחם | הרבי נשא אמרות קודש, ובהמשך יצא ל'טיול לילי' עם הצוות הרוחני, תוך שהוא מרחיב עמם בשיחה בענייני חסידות ועבודת ה' (חסידים)
מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול' | עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה | צפו בתיעוד המרגש של הצלם שלומי כהן (עולם הישיבות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
תיעוד ענק מסדר יומו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה במחנה הקיץ של המתיבתא בפארקסוויל, במהלך הימים העביר האדמו"ר שיעורי תורה והקדיש זמן אישי לתלמידים | ימים של התעלות רוחנית מיוחדת לתלמידי החסידות (חסידים)
הגר"י זילברשטיין במכתב חיזוק מיוחד לבני התורה והישיבות, לקראת זמן אלול הבעל"ט: 'אנו נמצאים בצרה גדולה, שרוצים לבטל את בחורי הישיבות מתורתם, ואפילו לוקחים חלק מבני הישיבות למעצר' | עוד כתב: 'התחילו את הזמן הבעל"ט עם כל הכח והחשק, ותעסקו בתורה בכל עת ובכל שעה, ללא דיבורים בטלים, ובכך אתם תזכו להיות המגינים האמיתיים על האומה היהודית כולה' | המכתב המלא שפורסם היום בעיתונות החרדית (עולם הישיבות)
יומי דפגרה היו חלק משגרת היום של תלמידי החכמים כבר מזמן התלמוד, אך אם בתחילה היו אלו ימי חג או ימים המיועדים למלאכה, עם השנים נעשו חלק מימות השנה למועד מנוחה שבו הישיבות יוצאות לפגרות ממושכות - ימי בין הזמנים | מהו אם כך המקור למנהג זה? מיהם חכמי ישראל שקראו לביטולו? ולמה גדולי הדור בדורות אחרונים הזהירו דווקא מפני ביטולו וקראו לקיימו אך מתוך שימת לב לכמה תנאים? | וְקוֹיֵ יְהוָה יַחֲלִיפוּ כֹחַ (עולם הישיבות)
בשיחה נוקבת שנשא ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה בסיום ישיבת בין הזמנים, יצא בביקורת חריפה נגד המתנגדים לעולם התורה "אין לנו אלא התורה הקדושה", הדגיש, הנשק האמיתי שלנו זה התורה | צפו בדברים (עולם הישיבות)
בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', התייחס בימים האחרונים לטענה שנשמעת בעיקר מבני הציונות הדתית, על כך שבניהם נהרגים בקרב בעוד בני הישיבות לא מתגייסים ושקועים בעולמה של תורה | זו תשובתו המלאה (עולם הישיבות)
במהלך ימי הקעמפ למאות בני ישיבת "ארחות תורה", התלמידים נהנו משו"ת מורחב בדרכי העליה לבן ישיבה וההתמודדות עם גלי המעצר של בני ישיבות בעוון לעמוד תורה, מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב דיסקין | הגרב"ד הרגיע את תלמידיו והדריך אותם כיצד לנהוג אם המשטרה תפשוט על הישיבה (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבות השתתפו במעמד 'ריתחא דאורייתא' המסורתי בבית הכנסת הגדול בבני ברק, בשיאו של המעמד הופיע בהדרו ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שנשא דברי תורה וחיזוק, ובהמשך פלפל בגן התורה עם התלמידים היקרים שניצלו היטב את השעות המרוממות במחיצתו של מנהיג הציבור הליטאי (עולם הישיבות)
בסיום מעמד 'ריתחא דאורייתא' התייחס המנהיג הליטאי למצב הציבור החרדי והזהיר מפני גזירות השלטון |"לא יתכן שיהודי יכלא בגלל לימוד התורה – התורה היא המגינה על הישוב היהודי - החובה המוטלת היא לעמוד כצור חלמיש ולהתנגד לכל ניסיון לפגוע בלומדי התורה" (עולם הישיבות
כיכר השבת בהצצה מרתקת לקעמפים ופעילויות הקיץ בעולם ישיבות ברחבי הארץ בצל הגזירות הקשות: מ'בית הלוי' ועד 'שערי תבונה', טיולים, אטרקציות ופעילויות תורניות | היכן נאם בוגר יחידת דובדבן מצה"ל? והיכן עשו הבחורים סנפלינג ואומגה? באיזה קעמפ היו מכונות ברד שעבדו ללא הפסקה, ואיפה קיבלו הבחורים ארטיק קראנץ' וחטיפים? והשיא: איזה ראש ישיבה קיבל מכות לעיני מאות תלמידיו? | סיקור ענק (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת 'קרית מלך' יצאו לימי מנוחה בקעמפ קיץ מיוחד בעיר נתניה, שכלל סדרי לימוד, שיעורים ומעמד סיום מסכת פסחים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי | במהלך הימים הנעלים הורגשה במקום אווירת קודש מרוממת של תורה ושמחה (עולם הישיבות)
לרגל סיום הזמן נערך בהיכל ישיבת מודז'יץ המעטירה בעיר התורה והחסידות בני ברק, מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים יקרי ערך לתלמידים שהתמידו בלימודם במהלך השנה החולפת | את המעמד פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה, ולאחר שנשא אמרות קודש, העניק את הפרסים לתלמידיו - השיא היה כאשר קבוצת תלמידים זכתה לקבל ש"ס מהודר כאות הוקרה על עמלם הרב (עולם הישיבות)
