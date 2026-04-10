בצהרי ערב החג שביעי של פסח, ליווה קהל רב בראשות אדמו"רים ורבנים למנוחת עולמים את הרבנית והמחנכת הדגולה מרת נעמי דבורה כץ ע"ה, מנהלת בית הספר 'אהלי אליעזר' בפרדס כץ, אשת חבר ליבלחט"א הגאון רבי צבי כץ , ראש ישיבות 'חזון נחום' ו'טל תורה', ובתו של ראש עיריית בני ברק לשעבר הרב צבי שמעון סירוקה ז"ל, אשר הלכה לעולמה לאחר מחלה והיא בת 73 בפטירתה.

המנוחה ע"ה הקדישה את חייה לחינוך אלפי בנות ישראל. כמנהלת מסורה, דאגה לתלמידותיה במסירות נפש וזכתה להקים מאות בתי אב תורניים בישראל. מסע ההלווייה החל בביתה ברחוב רוזנהיים בבני ברק, שם נפרד ממנה בעלה, הגר"צ כץ, בדברי פרידה קצרים ומעוררי לב, כשלאחריהם אמרו בניה קדיש יתום.

משם המשיך מסע ההלוויה לעבר בניין הישיבה ברחוב בית יוסף בעיר, שם נעצרה המיטה לאמירת קדיש נוספת, ומשם יצאה לעבר עיה"ק ירושלים.

בירושלים עבר מסע ההלוויה דרך בית המדרש של חסידות סלונים ברחוב סלנט, שם השתתף קהל רב בראשות האדמו"ר מסלונים שחלק לה כבוד אחרון. משם המשיכה המיטה להר הזיתים, שם נטמנה רגעים לפני כניסת החג.

הרבנית הותירה אחריה דור ישרים מבורך, הממשיכים את דרכה המפוארת.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.