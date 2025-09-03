כיכר השבת
בשירה וריקודים

תושבי בית שמש חגגו בשמחתו של דוקי גרינוולד בהכנסת ס"ת לע"נ רעייתו ע"ה

מאות מתושבי בית שמש השתתפו בשמחת הכנסת ספר תורה לבית המדרש של חסידות ברסלב ברמה ד', שהכניס העסקן הרב דוד (דוקי) גרינוולד, לזכר נשמת רעייתו מרת חינא רחל גרינוולד ע"ה | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור בכירים, לצד קהל רב של ידידים מכל רחבי הארץ (חרדים)

הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)

מאות תושבי בית שמש, ובמרכזם חסידי , חגגו ביום רביעי האחרון, שמחת 'הכנסת ספר התורה' אל היכל בית המדרש של החסידות ברמה ד' בעיר, נדבת ליבו הטוב של עסקן חסידות ברסלב, הרב דוד (דוקי) גרינוולד ובנו אביגדור, לעילוי נשמת אשתו / אמו האישה החשובה מרת חינא רחל גרינוולד זצל בת הרה"ח רק חיים מנחם גרינוולד ע"ה.

מעמד סיום כתיבת האותיות התקיים בביתו של ר' בנימין גוטפרב, לשם עלו ובאו רבנים רומי מעלה, וכן בני המשפחה ורבים מעסקני החסידות.

ברוב פאר והדר ליוו המונים את הספר ברחובה של עיר, בכלי זמר ושיר, וצעירי הצאן עם אבוקות בידיהם, עד לשערי בית המדרש המרכזי.

בין המוני החוגגים נראו רבנן ותלמידיהון רבני ונכבדי העיר, ובראשם הרבנים חשובי משפעי אנ"ש, ביניהם; הרבנים הגאונים רבי נתן ליברמנש, רבי נתן מיימון, רבי מאיר סירוטה, רבי יעקב שלמה מוזסון, רבי יצחק בראנדסדאפער, מרבני ק"ק 'תולדות אהרן' רמה ד', רבי דוב רבינוביץ, מרבני רמה ד', האדמו"ר מקאשוי.

לצד אישי ציבור רבים, וביניהם: ח"כ מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר, ממונה החברה הכלכלית אברהם פרנקל חסיד ברסלב ונציג חסידי ברסלב בעירייה שמסייע רבות לקהילה. ממונה תיק ההנדסה סגרה"ע בית שמש שמעון גולדברג. סגרה"ע בית שמש איציק אלמליח . ועוד רבנים ומשפיעים שהגיעו במיוחד לחגוג ולהשתתף בריקודי השמחה לכבוד התורה.

כאשר ההמון הגיע לשערי היכל בית המדרש השוכן ברחוב רב עמרם פינת רב מרי, רמה ד'3 בית שמש, נכנס ספר התורה להיכל בית המדרש ברוב שירה וזמרה בריקודים של שמחה, ולאחר מכן אמירת המזמורים, כהכנה לקראת הכנסתו של ספר התורה לארון הקודש.

לאחר מכן נערכה סעודה המצווה המפוארת לבני המשפחה וידידים, כאשר במהלך הסעודה נשמעו דברים נרגשים מפי הרבנים.

הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)
הכנסת ספר התורה ע"י עסקן חסידות ברסלב הרב דוקי גרינוולד (צילום: משה גולדשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בשירה וריקודים

|

העתירו בתפילות

|
ש

פורצות דרך

ציקי גל|מקודם

ש

חוקי המשחק משתנים

ציקי גל|מקודם

תלמיד חכם, ברגע!

|

תשעה חודשים לפטירה

||
1
ש

הצצה נדירה

אסף מגידו|מקודם

ללא חשש בישולי עכו"ם

|

ספר תורה שרוי בצער

||
3

היסטוריה ואקטואליה

||
2
ש

עידן הקשב והריכוז

אסף מגידו|מקודם

ש

קריירה עם שליחות

אסף מגידו|מקודם

גזענות מרקיעה שחקים

||
161
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר