מאות תושבי בית שמש, ובמרכזם חסידי ברסלב, חגגו ביום רביעי האחרון, שמחת 'הכנסת ספר התורה' אל היכל בית המדרש של החסידות ברמה ד' בעיר, נדבת ליבו הטוב של עסקן חסידות ברסלב, הרב דוד (דוקי) גרינוולד ובנו אביגדור, לעילוי נשמת אשתו / אמו האישה החשובה מרת חינא רחל גרינוולד זצל בת הרה"ח רק חיים מנחם גרינוולד ע"ה.

מעמד סיום כתיבת האותיות התקיים בביתו של ר' בנימין גוטפרב, לשם עלו ובאו רבנים רומי מעלה, וכן בני המשפחה ורבים מעסקני החסידות. ברוב פאר והדר ליוו המונים את הספר ברחובה של עיר, בכלי זמר ושיר, וצעירי הצאן עם אבוקות בידיהם, עד לשערי בית המדרש המרכזי. בין המוני החוגגים נראו רבנן ותלמידיהון רבני ונכבדי העיר, ובראשם הרבנים חשובי משפעי אנ"ש, ביניהם; הרבנים הגאונים רבי נתן ליברמנש, רבי נתן מיימון, רבי מאיר סירוטה, רבי יעקב שלמה מוזסון, רבי יצחק בראנדסדאפער, מרבני ק"ק 'תולדות אהרן' רמה ד', רבי דוב רבינוביץ, מרבני רמה ד', האדמו"ר מקאשוי. לצד אישי ציבור רבים, וביניהם: ח"כ מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר, ממונה החברה הכלכלית אברהם פרנקל חסיד ברסלב ונציג חסידי ברסלב בעירייה שמסייע רבות לקהילה. ממונה תיק ההנדסה סגרה"ע בית שמש שמעון גולדברג. סגרה"ע בית שמש איציק אלמליח . ועוד רבנים ומשפיעים שהגיעו במיוחד לחגוג ולהשתתף בריקודי השמחה לכבוד התורה. כאשר ההמון הגיע לשערי היכל בית המדרש השוכן ברחוב רב עמרם פינת רב מרי, רמה ד'3 בית שמש, נכנס ספר התורה להיכל בית המדרש ברוב שירה וזמרה בריקודים של שמחה, ולאחר מכן אמירת המזמורים, כהכנה לקראת הכנסתו של ספר התורה לארון הקודש. לאחר מכן נערכה סעודה המצווה המפוארת לבני המשפחה וידידים, כאשר במהלך הסעודה נשמעו דברים נרגשים מפי הרבנים.