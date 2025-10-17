הגר"ד לנדו הגיע להשתתף בשעת לילה מאוחרת בשמחת הבר מצווה לנכדי ח"כ מאיר פרוש, בני ר"ע אלעד לשעבר ישראל פרוש | מרן טרח והגיע במיוחד לעיר אלעד לאחר כינוס בני הישיבות בירושלים בכדי להביע את הערכתו ואיחל מזל טוב בלבביות ובחמימות (חרדים)
תיעוד ענק מחג הסוכות בצל האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו | החל מבניית הסוכה בחצר ביתו, כשהאדמו"ר בעצמו טרח לסכך את הסוכה לבוש בג'לבייה המסורתית, עטוף באווירת יראה ושמחה. עוד נראה האדמו"ר בבחירת אתרוגים מהודרים לקיום מצוות ד' המינים, בריכוז ובהקפדה ידועה | שיאו של החג הגיע במעמד שמחת בית השואבה בחצר בית מדרשו, בהשתתפות רבים מהציבור שבאו לשמוח ולראות את שמחת המצווה בשיאה (חרדים)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הודיע כי העביר ליועצת המשפטית של הוועדה - את המסמך המסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר הדיונים עם כלל הגורמים בנושא חוק הגיוס | על פי ההודעה, על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה | בכיר באגודת ישראל תוקף את ש"ס (חדשות)
הלילה הושבו לישראל גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש | אזרח חף מפשע נהרג בעקבות טעות בזיהוי | בכיר בשב"כ חשוד בפגיעה בבטחון המדינה | תיעוד של הקהילה היהודית חוגגת באיראן | יום חיסולו של יחיא סינוואר | תיעוד אחרי התחזית תיעוד אנטישמי מבלגיה ועוד | צפו
שורה של מקרי מרמה שנחשפו אך לאחרונה עלו על שולחנם של הרבנים וגדולי התורה בכינוס המיוחד של 'משמרת השבת' | המקרים מחדדים את החשיבות העצומה של הגברת הפיקוח ההלכתי ואת הצורך בערנות הציבור, על מנת למנוע הטעיות וזיופים הגובלים בחילול שבת ר"ל
לאור הנתונים הקשים עלה יו"ר 'מזור', היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי למעונו של הגרמ״צ ברגמן שיצא בקריאת חירום: "אנחנו עלולים לעמוד חלילה בפני קטסטרופה אמיתית. כל יום שעובר בלי שהורים מחסנים את ילדיהם עלול לעלות בחיי אדם" | הורים רבים אינם מודעים לכך: המנה הראשונה שניתנה לתינוקות אינה מספיקה, ויש להתחסן שנית | "זו טרגדיה שקורית עכשיו, בזמן אמת, ואנחנו יכולים למנוע את ההמשך שלה", זועק הרב רגובי
בכל פעם שתצטרכו קלידן או תזמורת, זמר או מקהלה, לחתונה או הופעה, או לסתם ערב פרטי - הם שם מאחורי הקלעים | המפיקים המוזיקליים (אַמַרְגַנִים בלע"ז) של אנשי המוזיקה, מנהלים את עולם האירועים והתרבות במגזר החרדי, שגדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים | לרגל פתיחת עונת החתונות יצאנו לסקר מקרוב את העולם שמצוי בצללים ושולט בתעשיית המוזיקה החרדית (מגזין)
באיזה כתב נכתבה התורה? כפי שנראה, שאלה זו משליכה על הדיון האם מותר להכניס אותיות עבריות למקומות מטונפים, והאם ניתן לכתוב דברי חול בשפת התורה | כמו כן נעסוק בדברי האחרונים שניסו ליישב את מנהג העולם שאינו מקפיד בדברים אלו (הלכה בפרשה)
כל יהדות הגולה מתלכדת: האחים האדמו"רים מסאטמאר יצאו בקריאה נרגשת לרבבות החסידים לצאת ביום ראשון למחות מול הקונסול הישראלי במנהטן – "הושע נא למען דתך למען לומדי התורה בארץ הקודש" | במקביל, עסקני החצרות פוקדים בימים אלו את מעונם של גדולי ישראל מהחוגים הליטאים, במטרה להורות לתלמידיהם, בני הישיבות להצטרף למחאה האדירה | מדובר בצעד נדיר של אחדות בקרב המחנות, המעיד על חומרת השעה ותחושת אחריות משותפת למען עולם התורה (חרדים)
